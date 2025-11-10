ZRÁŽKA vlakov pri Pezinku: V jednom bola aj markizáčka... So zraneniami skončila v nemocnici!

PEZINOK - Pri tragickej zrážke dvoch vlakov pri Pezinku v nedeľu večer utrpeli zranenia desiatky ľudí, medzi nimi aj redaktorka TV Markíza Karolína Janičíková. Hoci nehoda našťastie nemala obete na životoch, viacerí cestujúci skončili v nemocnici so zraneniami a podchladením. Janičíková priblížila dramatické momenty zrážky a chaotické minúty po nej, keď záchranné zložky zasahovali v náročných podmienkach.
V nedeľu večer sa pri Pezinku zrazili dva vlaky. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Jednou z nich bola aj markizácka redaktorka TN live, píše portál tvnoviny.sk. Karolína Janičíková opísala chvíle hrôzy. Bola v kupé a pamätá si, že mala onedlho vystupovať.
„Vlak začal pribrzďovať, tak som sa postavila. Zrazu náraz. Viem, že som hlavou narazila do steny a poličiek, kde sú kufre. Zrazu bola tma a ja som bola na zemi,“ povedala Karolína. V kupé našťastie nebola sama, ale cestovali s ňou dvaja chlapci, ktorí jej okamžite pomohli. „Potom prišlo prvé hlásenie, že sme sa zrazili s vlakom. Následne začali vlakvedúci zháňať lekárov. Neviem, koľko času prešlo, kým prišli záchranné zložky,“ pokračovala.
Záchranári robili to, čo bolo v ich silách. Pacientov triedili podľa závažnosti zranení. „Bolo tam veľmi veľa sanitiek a hasičských áut. Záchranári robili, čo mohli,“ vyjadrila sa. Upozornila, že počet sanitiek nebol postačujúci. Viacerí ľudia boli podchladení pre nízke teploty. „Hlavné je, že nikto nezomrel. Všetkým zraneným prajem skoré uzdravenie, aby všetko zvládli,“ uzavrela markizácka redaktorka.