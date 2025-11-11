Česká lesbička potvrdila vzťah s Dejdarom: Prvé slová!

PRAHA - Český šoubiznis má nový pár. Influencerka Veronica Biasiol, ktorá bola doteraz známa najmä vzťahmi so ženami, našla šťastie po boku Matěja Dejdara, syna herca Martina Dejdara. Spočiatku to vyzeralo ako nevinný žart, no Veronica napokon priznala, že ide o skutočnú lásku.
Cez víkend sme vás na Topkách informovali o novom vzťahu v českom šoubiznise. Známa lesbička Veronica Biasiol sa zahľadela do syna Martina Dejdara, Matěja. „Človek mieni, Pán Boh mení,“ napísala k záberu, na ktorom Matějovi prekryla tvár. On však fotku prezdieľal na svojom profile na Instagrame. Aj keď to najprv vyzeralo, že si zo všetkých robia srandu, známa kráska nakoniec ich lásku potvrdila.
„Prosím vás, ľudia, to, čo vznikalo, je opäť úplne šialené. Nedá mi to, aby som sa k tomu znova nevyjadrila. Pretože samozrejme nechcem, aby to niekto bral ako nejaký kalkul. Berte vážne všetko, okrem všetkých tých ‚infludrám‘ a konšpirácií, ktoré vznikli hneď potom. Prestaňte, prosím, posudzovať veci na základe stories a vymýšľať teórie o tom, ako veci vznikli, prečo, kedy, a kotrmelce typu deti a svadba. Veď je to smiešne a nejde o nič iné, než si z toho nakoniec v kruhu priateľov robiť srandu. Čo sme aj urobili. Inak by som sa z toho musela zblázniť,“ napísala Veronica a vzťah s Matějom, pre zmenu, opäť potvrdila.
Novú lásku potvrdila aj niekoľkými ďalšími výrokmi, ktoré napísala k spoločným momentom z víkendu. „Keď stretneš seba v mužskej verzii,“ vyjadrila sa. Od prvého stretnutia sa od seba vraj dvojica nepohla ani na krok. Veronica Biasiol v minulosti chodila so slovenským podnikateľom Mikym Goldym, neskôr podľahla čaru žien. Pár tvorila napríklad s účastníčkou reality šou Survivor, Bárou Mlejnkovou a neskôr s Alicou Kolarčíkovou. Matěj Dejdar mal v minulosti slabosť na ženy spod Tatier. Najprv randil s 1. Vicemiss Universe SR 2018 Sofiou Sekelovou a po rozchode sa v spoločnosti objavil a s inou Slovenskou - Sárou.