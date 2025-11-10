RADIKÁLNE rozhodnutie Silvie Kucherenko: Fotky v plavkách sú MINULOSŤOU... Toto je dôvod!

BRATISLAVA - Slovenská podnikateľka Silvia Kucherenko prekvapila fanúšikov nečakanou zmenou. Z jej profilu na sociálnych sieťach zmizli všetky odvážne zábery. Prečo?
Nie je žiadnym tajomstvom, že Silvia Kucherenko pravidelne zásobuje svojich fanúšikov rôznymi fotografiami. Mnohokrát im dopriala pohľad aj na jej štíhle telo či bujný dekolt. No v poslednom období si pozorní fanúšikovia všimli, že takéto snímky z jej profilu záhadne zmizli. Neobjavujú sa už ani nové príspevky, ktoré by odhaľovali viac, než je nutné.
A priaznivcov, prirodzene, zaujímal dôvod tejto zmeny. Blondínka to teraz prezradila a svoj krok odôvodnila veľmi otvorene. „Fotky v plavkách sú minulosťou. Nemám potrebu dokazovať svoju hodnotu cez odhalené zábery ani sa prezentovať spôsobom, ktorý so mnou neladí. Dnes je pre mňa prioritou rovnováha a istý prislúchajúci štýl – nie lacná pozornosť,“ zhodnotila.
Kucherenko tak dala jasne najavo, že sa v jej živote zmenili hodnoty aj prístup k vlastnej prezentácii. Namiesto provokatívnych fotografií sa dnes zameriava na eleganciu, prirodzenosť a vnútorný pokoj.
