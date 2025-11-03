Česká herečka vyhlásila bankrot: Kolegovia zúria... Požičané státisíce už NIKDY neuvidia!

PRAHA - Známa česká herečka Veronika Gajerová (62) sa ocitla na samom dne. Pred niekoľkými rokmi ju vyhodili z divadla, čím odštartovali jej finančné problémy. Začala si totiž požičiavať z nebankových subjektov a od svojich kolegov... Aktuálne vyhlásila bankrot, čím rozhodne nepotešila tých, ktorým dlží. Požičané státisíce totiž už nikdy neuvidia!
Za obdobie, kedy bola bez práce, sa jej dlhy vyšplhali na závratných 4,3 milióna českých korún. Požičiavala si od nebankových spoločností aj svojich kolegov. Pred piatimi rokmi preto vyhlásila osobný bankrot a súd rozhodol, že hviezda bude zo svojich honorárov odvádzať 6300 korún mesačne správcovi. No a ten následne vyplácal veriteľov podľa presne určených percent.
Stanovená suma však zďaleka nepokryla Gajerovej dlhy, a tak sa mnohým namiesto svojich požičaných peňazí, vrátili len drobné. Napríklad herečka Dana Morávková kolegyni požičala 36 864 Kč, no späť sa jej za 5 rokov splácania vrátilo len 2360 Kč. Herečke Věre Nerušilovej pre zmenu Veronika splatila z pôvodných 117 000 Kč len 8376 Kč.
Zvyšok dlhov štát herečke odpustil, a tak veriteľom zostali len oči pre plač. Zvyšok svojich peňazí totiž už nikdy neuvidia. Súdu hviezda napísala list, v ktorom píše: „... v priebehu celej doby oddlženia som vynakladala maximálne úsilie, aby som splnila svoje zákonné povinnosti. Som herečka a v priebehu pandémie Covid-19 som zostala bez možnosti vykonávať svoje povolanie,“ uvádza Blesk.cz.
A súd polovici októbra rozhodol o jej úplnom oddlžení. „Dlžníčka sa oslobodzuje od povinnosti uhrádzať pohľadávky zahrnuté do oddlženia v rozsahu, v akom doteraz neboli uspokojené, ako aj od povinnosti uhrádzať pohľadávky, na ktoré sa v insolvenčnom konaní neprihliadalo, a pohľadávky veriteľov, ktorí svoje nároky do insolvenčného konania neprihlásili po rozhodnutí o úpadku.“
Zoznam kolegov, od ktorých si požičala:
Jaroslav Brabec (71), kameraman a režisér
Požičal: 121 830 Kč
Vrátilo sa mu: 8691 Kč
Věra Netušilová (90), herečka a speváčka
Požičala: 117 146 Kč
Vrátilo sa jej: 8376 Kč
Marie Málková (84), herečka
Požičala: 63 101 Kč
Vrátilo sa jej: 4507 Kč
Denisa Nesvačilová (34), herečka
Požičala: 51 700 Kč
Vrátilo sa jej: 3689 Kč
Dana Morávková (54), herečka
Požičala: 36 864 Kč
Vrátilo sa jej: 2360 Kč