Drsný ROZCHOD Azry z Markízy: Ukázala MODRINOVÚ tvár... Jej EX tvrdí, že ona bila jeho!

BRATISLAVA - V auguste sme na Topkách informovali o novom priateľovi Azry Sokiry (21) z markizáckych reality šou Farma a Ruža pre nevestu. Tmavovláska zbalila bodyguarda (26) hviezd... Dlho však dvojici vzťah nevydržal. Už po troch mesiacoch ohlásili koniec. Azra potom na sociálnych sieťach ukázala modrinovú tvár. Jej ex však tvrdí, že ona bila jeho!

Minulý týždeň Azra oznámila, že vzťah s ochrankárom celebrít Pavlom jej nevyšiel. „Verila som, že niektoré veci dokážem udržať silou svojej viery, že keď dám zo seba všetko, tak sa to zmení, že keď miluješ úprimne, tak sa to nejako opraví, ale prišla som na to, že niektoré veci sa neopravujú, niektoré sa musia pustiť,“ napísala na sociálnej sieti Instagram k svojej uplakanej fotke. A práve za tú ju mal ex vysmiať. 

Tmavovláska potom vrátila úder fotkami svojej modrinovej tváre a ruky. „A ženy moje drahé, nikdy nedovoľte, aby vám niekto ubližoval a aby sa vk vám niekto choval zle. Vzťah má byť o pokoji a láske, nie o bojoch, hádkach a dráme. Píšem to pre všetky z vás, ktoré si práve prechádzate niečim ťažkým. Nie ste v tom samé. Vždy sa treba postaviť a odísť, aj keď sa to môže zdať ťažké a bolestivé. A hlavne, keď sa už niekde psychicky trápite, tak vám telo dáva znamenie, že je čas odísť,“ napísala. 

Následne bývalého nazvala egocentrickým, majetníckym a žiarlivým, vraj ju počas vzťahu psychicky týral a ničil. Podľa jej vlastných vyjadrení ju po celý čas šikanoval, ponižoval a zhadzoval. No a už sa ozval aj samotný Pavol. Podľa neho však bolo všetko úplne naopak.

„Reálne, to je že úplne, kompletne celé fejk. Len aby ste vedeli, Azra už asi 2 mesiace ma láme na to, aby sme spravili nejakú ,drámu‘, lebo sa strašne sťažovala, že jej padajú štatistiky. A že či by sme nemohli spraviť niečo také, takú kontroverziu, ako spravila Rachellkka. Takže toto bol len jej čistý plán, ako sa zviditeľniť, keďže jej totálne padá Instagram a je z toho nešťastná,“ šokoval bodyguard. 

A opísal situáciu, ktorá má vraj aj natočenú. „Ako ma ona opitá napadla nie na jednom mieste. V nemocnici ma napadla, na hoteli ma napadla, ona ma furt napadala. Udrela si ruku a vydierala ma s tým do správ, že – opitá, zas opitá – zverejní, že ja som jej zlomil ruku. Pritom ona ma bila po hlave, po kolenách, po celom tele s rukou, a toto vlastne chcela nafejkovať,“ pokračoval. 

„Tá jedna fotka, čo ste mohli vidieť, tak to je z tej mezoterapie, či kde bola, čo mala také modrinky. Takže trápne,“ povedal Azrin ex s tým, že každý, kto ho pozná, vie, že nie je agresívny k ženám a žiadna ďalšia žena, ktorá by mohla povedať, že sa jej dotkol, by sa nenašla. A vyjadril sa aj k obvineniu, že jej všetko zakazoval, kontroloval ju a šikanoval. „Možno preto, že počas vzťahu mala aktívny Tinder. Najsvätejšia žena, najčistejšia, čo nadáva na Mišku, že mala Only*ans a pritom mala Tinder počas vzťahu,“ dodal. 

