Hviezda Sľubu viac svoju lásku netají: NOVÉHO PRIATEĽA priviedla do spoločnosti!

BRATISLAVA - Koncom októbra vstúpil do slovenských kín film o živote slovenského olympijského šampióna Ondreja Nepelu. Slávnostnú premiéru si vtedy nenechalo ujsť množstvo známych osobností, aj hviezda markizáckeho seriálu Sľub, Kristína Sisková (27). No a do spoločnosti priviedla aj svojho priateľa. Aha, toto je on!
Kristína Sisková je obľúbenou tvárou úspešného markizáckeho seriálu Sľub. Stvárňuje v ňom súdružku učiteľku, ktorá svoju lásku stále nenašla, no presne vie, čo chce a ako mužov opantať. V realite však problém s nájdením toho pravého zjavne nemala... Hoci ju mnohí spájali s hereckým kolegom Kristiánom Baranom, po jej boku stojí úplne iný muž.
Prešibaná Kristína Sisková zo Sľubu: Takto rafinovane BALILA CHLAPOV... na lep jej sadol aj Fašiang!
A plavovláska ho už priviedla aj do spoločnosti. Garde jej robil na slávnostnej premiére filmu o živote slovenského olympijského šampióna Ondreja Nepelu, kde sa dvojicu aj nám podarilo spoločne nafotiť. To, že ide o jej nového priateľa, potvrdila pre markizácku Smotánku, no viac neprezradila. Pozrite, ako to novému páru spolu pristane!
