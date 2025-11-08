V Nepelovi exceloval, v súkromí zlyhal: ROZCHOD! Josef Trojan dostal kopačky

PRAHA – Musí sa vyrovnať s rozchodom! Herec Josef Trojan (24) prežil veľké sklamanie v láske a znovu je single.
Posledné roky nie je v rodine Trojanových núdza o zlomené srdcia. Najprv sa po tridsiatich rokoch rozpadlo manželstvo Ivana Trojana (61) a Kláry Pollertové-Trojanovej (54), teraz prišiel na rad aj ich syn Josef (24), ktorý aktuálne hviezdi vo filme Nepela. „Priateľku už nemám, rozišla sa so mnou,“ priznal Josef v Show Jana Krausa. „Naše cesty sa nejak rozdelili,“ povedal na margo vzťahu, ktorý trval asi rok.
Josef sa s rozchodom vyrovnáva pokojne, hoci priznal, že je veľmi citlivý a niektoré veci si pripúšťa viac ako ostatní. Jedno mu to však iste nebolo aj kvôli depresiám, ktoré zdedil po mame. Herečka s touto chorobou bojuje a lieči sa na ňu už od roku 2001. „Keď mi psychiater diagnostikoval depresie, neprekvapilo ma to. Možno sa dedí nejaký herecký talent či vlohy, ale bohužiaľ sa dedí aj táto mentálna genetická informácia,“ povedal Josef Trojan v podcaste (ne!)ZÁVISLÁ. „Neberiem to ako veľkú indispozíciu. Vďaka tomu, že o tom viem a mám rovnako chorú mamu, ktorú som mohol celý život pozorovať a vnímať riziká, kedy sú tie obdobia sezónnej depresie, mal som pomerne dosť informácií,“ citoval mladého herca extra.cz.
Josefov otec Ivan Trojan bol hviezdou, akú české divadlo a film len tak nepoznali. Do Kláry Pollertovej sa zaľúbil začiatkom 90-tych rokov pri skúšaní hry Sen noci svatojánské. Do roka bola svadba a narodili se im štyria synovia: František (26), Josef (24), Antonín (16) a Václav (13). Hoci rodina pôsobila harmonicky, v roku 2022 prekvapili rozvodom po vyše tridsiatich rokoch spoločného života. Herečka po rokoch mlčania priznala, že vzťah ukončila po psychickom kolapse. „Musela som zmeniť svoj život, musela som odísť od manžela, a to bolo veľmi ťažké,“ povedala v podcaste Čestmíra Strakatého. „Ťažko sa mi o tom hovorí, o tom prebudení, rozhodnutí, že to musím nejakým spôsobom zmeniť, pretože by som asi ďalej musela chodiť na terapie a jesť prášky. Tá depresia by určite neskončila,“ popísala svoje dôvody.