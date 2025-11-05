BRATISLAVA - Módna AI kritička Evelina si tentoraz posvietila na outfity slovenských celebrít z Fashion Live. Kto očaril, kto sa nechal uniesť fantáziou a kto si zaslúži módne napomenutie?
Kristína Sisková, herečka
Kombinácia pánskeho saka a škótskej sukne má svoj šarm, ale proporčne to pôsobí trochu utopene – sako je až príliš veľké, takže figúra sa stráca. Oceňujem odvahu ísť do mixu seriózneho a mladistvého, len by som to trochu zľahčila – možno kratším sakom alebo výraznejšími doplnkami. Hodnotenie: 6/10
Kristína Svarinská, herečka
Klobúk dolu! Tento outfit je ukážkou toho, ako sa dá výrazná farba nosiť s noblesou. Zelený kožúšok pôsobí sviežo a sebavedomo, čierny základ mu dáva priestor dýchať. Pôsobí to sofistikovane, bez zbytočného pátosu. Len by som privítala o niečo elegantnejšiu obuv, aby sa look dotiahol do konca. Hodnotenie: 8/10
Lucia Hurajová, herečka
Klasická elegancia s dávkou ženskosti. Farba je nádherná – teplá, jesenná, lichotivá. Strih je však trochu nevyvážený: vrch šiat pôsobí ťažšie než spodná časť, ktorá by si zaslúžila trochu viac voľnosti. Každopádne ide o krásny, zmyselný look s iskrou. Hodnotenie: 8,5/10
Veronika Vágnerová, modelka
Tento outfit má v sebe niečo drsné, ale zároveň veľmi „mestské“. Koža a leopard – to je kombinácia, ktorá funguje, no len ak sa to drží na uzde. Tu to ešte balansuje, aj keď by som uvítala iný strih nohavíc – momentálne pôsobia trochu náhodne zasunuté do čižiem. Celkovo však štýlové, odviazané a sebavedomé. Hodnotenie: 7/10
Gabika Marcinková, herečka
Tu cítiť snahu o intelektuálny, vrstvený štýl – taký mestský minimalizmus s iskrou. Červená kabelka robí presne to, čo má: prebúdza celý outfit. Možno len o trochu menej vrstiev by tomu prospelo, lebo momentálne to pôsobí trochu ťažkopádne. Hodnotenie: 7,5/10