Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu

BRATISLAVA - Seriálový megahit Dunaj, k vašim službám sa dočkal knižnej podoby! Fanúšikovia obľúbeného dobového projektu sa môžu tešiť na úplne nový pohľad do zákulisia. Publikácia ponúka stovky autentických výpovedí, zákulisné momenty, exkluzívne fotografie a detaily, ktoré sa na televíznu obrazovku nikdy nedostali.
Za knihou stojí Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza a jedna z kľúčových žien celého projektu. „Trištvrte roka sme ju dávali dokopy, lebo na Dunaji robí hrozne veľa ľudí,“ hovorí Evita, ktorá si prácu rozdelila tematicky, aby sa v knihe objavil každý, kto k seriálu niečo podstatné priniesol. „Boli to hodiny osobných stretnutí, stovky mailov a telefonátov... ale stálo to za to,“ dodáva s úsmevom.
Twardzik však nie je len autorkou knihy, ale aj jednou z tých, ktorí rozhodujú o osudoch postáv. Ako scenáristka má na starosti emocionálnu líniu seriálu a nebojí sa ani odvážnych rozhodnutí. „Presne tak sa to má diať. Napríklad keď sme sa rozlúčili s Evou, veľmi som vnímala, že diváci boli nahnevaní – a presne to mali cítiť. Pretože to je len zlomok toho, ako sa cítili ľudia, ktorí počas vojny prichádzali o svojich blízkych,“ vysvetľuje.
Evita sa počas práce na knihe stretla s desiatkami ľudí, ktorí Dunaj pomáhajú tvoriť – od hercov a producentov až po maskérov či historikov. Práve autentické spomienky a reálne vojnové rozprávania dodávajú projektu silu a emóciu. „Niektoré príbehy nám dokonca posielali diváci – a niektoré z nich sme použili,“ hovorí. Zo seriálu Dunaj sa stal doslova fenomén a diváci reagujú na každú jednu časť. Tvorcovia sa tak snažia do seriálu dostať čo najviac faktov a reálnych situácií a svoje o tom vie aj známa autorka. Tá si totiž práve od svojich najbližších vypočula príbehy, z ktorých mrazí.