Prezradila ich FOTKA: Láska Petry a Jakuba vzplanula už v prvý natáčací deň Dunaja!? Nemuseli ju predstierať

BRATISLAVA – Láska ako z filmu! Takú prežívajú herci Petra Dubayová a Jakub Jablonský, ktorých spojil seriálový vzťah.
V auguste 2024 sa prevalilo, že Petra Dubayová a Jakub Jablonský tvoria pár. Petra to oficiálne potvrdila po dvoch mesiacoch. „Áno, tvoríme pár. Obaja však chápeme tú problematiku rovnako, máme rovnaké názory a viac-menej sme s tým rátali. A práve preto sa cez to dokážeme ešte rýchlejšie povzniesť,“ priznala Petra pod tlakom neutíchajúceho záujmu verejnosti o ich vzťah. „Dokážeme žiť svoj život a žijeme tak, akoby sa to ani nedialo,“ pokračovala herečka.
Dokopy sa dali potichúčku. V tichosti prebehol aj Petrin rozchod s hercom Vladom Plevčíkom, s ktorým tvorili pár takmer 7 rokov. Jakub Jablonský bol slobodný od marca 2024. S priateľkou, herečkou Kristínou Spáčovou sa rozišli po 6 rokoch.
Zdá sa však, že láska Petry a Jakuba vzplanula ešte skôr. Motýle v bruchu začínali mať zrejme už pri prvých častiach nakrúcania – tak to aspoň napovedá fotka, zverejnená na sociálnej sieti. Ide o fotku zo seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorá spojila ich cesty aj v súkromí. „Prvý natáčací deň Dunaja. šestnásty september dvadsaťdva. Prvá fotka Evy a Davida. prvá fotka Petry a Jakuba. Áno, príbeh ako z filmu. romantické a sladké a okrem toho to bolo aj ťažké, búrlivé, nespravodlivé, nepochopiteľné, boľavé, ozdravujúce, nadpozemsky láskavé a vášnivé. lebo taká je láska. láska je všetko,“ napísala na sociálnej sieti k fotke, ktorú nájdete vo FOTOGALÉRII.
Dnes sú už herci rodičmi malej dcérky, ktorej dali meno Vesna. Do ich života priniesla nový rozmer, nekonečnú lásku a harmóniu. Neha a láska, ktorá vyžaruje z ich spoločných fotiek plných šťastia a objatí, sa navždy zapíše do ich spomienok.