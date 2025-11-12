Adam Bárdy je vždy vopred zvedavý, čo sa stane v Dunaji: Rozvod s Nelou? Sledujte, čo povedal

BRATISLAVA - Adam Bardy patrí k obľúbeným hviezdam seriálu Dunaj, k vašim službám. Jeho postava Lukáša Kudličku sa zaradila medzi najvýraznejšie mužské charaktery a fanúšikovia si ho v tejto úlohe okamžite zamilovali. Ako herec priznáva, rád by sa v seriáli zdržal čo najdlhšie!
Herec Adam Bárdy vstúpil do seriálu začiatkom januára 2025 v jeho deviatej sérii a priznáva, že práve Dunaj sa stal jeho obrovskou srdcovkou. „Je to momentálne jeden z mojich najobľúbenejších projektov – z hľadiska deja, postavy, ktorú hrám, aj z hľadiska tímu a kolegov, ktorí sú okolo mňa,“ povedal s úsmevom. Na pľaci sa cíti ako doma a v takej atmosfére sa mu vraj pracuje najlepšie.
Diváci sa už nevedia dočkať ďalších častí, no zvedavosť neobchádza ani samotného herca. „Chcem vedieť, čo bude, vyzvedám, som otravný – chodím za scenáristami a pýtam sa,“ smeje sa. „Ďakujem za to, akú postavu hrám... Ja som cieľovka tohto seriálu,“ priznáva Bardy, ktorý na svoju postavu Lukáša Kudličku nedá dopustiť. Herec sa však netají ani tým, že Dunaj ho herecky posunul a dal mu možnosť rozvíjať sa. „S pribúdajúcimi rokmi cítim, že som jednoznačne uvoľnenejší a dúfam, že sa to odráža aj na kamere,“ hovorí s pokorou. Zároveň dodáva, že spätná väzba od divákov je pre neho najlepším dôkazom, že to, čo robí, má zmysel. „Zatiaľ mám na Lukáša Kudličku len pozitívne ohlasy,“ teší sa herec. Z Dunaja sa tak Adamovi veru nechce odchádzať – a fanúšikovia môžu byť spokojní. Postava, ktorú si obľúbili, tu ešte nejaký čas zostane. Ako to však bude s Lukášovým vzťahom s Nelou?