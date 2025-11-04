Slezák prezradil budúcnosť Krügera v Dunaji: O TOMTO musí mlčať, no je jasné, že...

BRATISLAVA - Divadelné dosky sú jeho domovom, no užíva si aj úlohu v seriál Dunaj, k vašim službám. Herec Ján Slezák sa v obľúbenom dobovom seriáli objavil v úlohe, ktorej osud nepatrí práve k najšťastnejším. Nájde konečne lásku?
Herec Ján Slezák sa teší, že je súčasťou seriálu Dunaj, k vašim službám. Nebola to však len úloha Gerharda Krügera, ktorá ho do seriálu zlákala. „Tá produkcia, to je pre mňa úplne úžasná spolupráca – oni sú tak strašne profi a pritom tak ľudskí. Som šťastný, že ma to stretlo.“
Hoci jeho seriálový osud nie je práve ružový, Slezák si prácu pred kamerou naplno užíva. A keby mohol, do deja by vraj vniesol nečakaný zvrat. „Mne by sa páčilo, keby som otočil a hral dvojitého agenta,“ hovorí so smiechom. „Ten risk, tá dvojitá hra... No, bohužiaľ, to nie je na mne. Tvorcovia v tom majú ruky.“ Jeho postava si v príbehu prešla množstvom zlomov, postretla ho smrť ženy aj syna a fanúšikovia sa neustále pýtajú, či ho konečne čaká aj kúsok šťastia v láske. Slezák však zostáva tajomný. Čo teda bude s jeho seriálovou postavou ďalej?