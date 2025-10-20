Barbora Andrešičová (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Barbora Andrešičová stvárňuje v seriáli Dunaj dcéru Kučerovcov a nadšene priznáva, že ju seriál baví. Fanúšikov varuje, že ich čakajú náročné situácie spojené s vojnou a nebezpečenstvom.
Herečka Barbora Andrešičová v Dunaji stvárňuje ambicióznu Irenu Bočkay a užíva si to! „Dunaj ma baví,“ priznáva herečka bez zaváhania a zároveň prezrádza, že sa fanúšikovia majú na čo tešiť. „Je tam vojna, z čoho vyplývajú rôzne nebezpečné situácie. Nemôžem asi hovoriť viac, ale teraz to bude pre postavy o dosť náročnejšie. Doba v Dunaji je veľmi ťažká,“ naznačila herečka.
Barbora Andrešičová z Dunaja je ako chameleón: Na ulici by ste ju sotva spoznali (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×