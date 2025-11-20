Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! A užívam si to...

BRATISLAVA - Seriálový fenomén Dunaj, k vašim službám priniesol desiatky výrazných postáv, no máloktorá vzbudzuje toľko emócií ako Adela Brunovská v podaní Nely Pociskovej. A Nela si práve túto rolu vychutnáva naplno – a dokonca až tak, že v sebe objavila novú, poriadne temnú stránku.
Adela je typ hrdinky, ktorú diváci milujú aj nenávidia zároveň. A práve preto mnohí špekulujú, či ju čaká rozvod, pád, zvrat… alebo niečo ešte temnejšie. Nela sa však snažila zahmlievať a seriálové tajomstvo strážiť... Čo však otvorene priznala je fakt, že sama by sa v Adelinej koži ocitnúť nechcela. „Dúfam, že v takej situácii by som sa nikdy neocitla, to je hrozná situácia. Ja by som veľmi nechcela, aby som si niekedy vo svojom živote držala hnev, a pre mňa takáto pomsta, ktorú ona v sebe nosí, je absolútne nepredstaviteľná. Takže by som to chcela mať rýchlo z krku,“ priznáva Nela.
Paradoxne, práve táto „temnota“ a negatívna úloha je to, čo ju pred kamerou nesmierne baví. „Ja to milujem. Objavila so v sebe nový charakter, extrémne si to užívam a som veľmi vďačná za túto príležitosť. Úplne inak sa to hrá, hrá sa to úžasne a mňa to veľmi baví. Ja som taká špina, že si to naozaj užívam,“ hovorí s nadšením Nela, ktorá sa na pľaci stretáva so svojim partnerom Filipom Tůmom. Od ich posledného spoločného nakrúcania ubehlo už veľmi veľa času a tak sa naskytá otázka, ako si dvojica užíva spoluprácu. Takúto reakciu by ste od Nely zrejme nečakali...
Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! Užívam si to... (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)