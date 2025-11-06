SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka (†81), výnimočný vzťah mala s týmto mužom

NITRA - Vo veku 81 rokov zomrela v stredu 5. novembra slovenská divadelná, rozhlasová, televízna a filmová herečka Nora Kuželová. Informovalo o tom Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre, v ktorom počas svojej kariéry dlhodobo pôsobila.
Nora Kuželová sa narodila 5. júla 1944 v Bratislave. V roku 1966 absolvovala herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a hneď po škole nastúpila do Vojenského umeleckého súboru (VUS). V rokoch 1967 až 1970 bola členkou bratislavského kabaretu Tatra revue a následne sa opäť vrátila do VUS-u, kde sa stretla aj so svojim budúcim hereckým kolegom a režisérom Jozefom Bednárikom.
V roku 1974 sa Nora Kuželová stala členkou umeleckého súboru Krajového divadla Nitra. „V nitrianskom divadle dokázala naplno využiť svoj herecký talent charakteristický nesmiernou energiou, temperamentom, ženskosťou, zmyselnosťou, výrazným hlasom a zmyslom pre humor. Výnimočný ľudský aj profesionálny vzťah mala Nora Kuželová so svojim hereckým kolegom a neskôr režisérom Jozefom Bednárikom, s ktorým spolupracovala aj v rámci neformálnej nitrianskej scény Divadlo pod hradom,“ uviedlo DAB.
Členkou umeleckého súboru DAB bola Nora Kuželová do roku 1985. Počas jedenástich rokov vytvorila na nitrianskom javisku takmer štyridsať divadelných postáv. Po svadbe s významným teatrológom Stanislavom Vrbkom sa Nora Kuželová rozhodla odísť z Nitry, žila v Bratislave a pôsobila na voľnej nohe, najmä v televízii, v rozhlase, v dabingu či vo filme. Predstavila sa takmer v osemdesiatke filmov, televíznych filmov a seriálov. V roku 2024 získala Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadla.
