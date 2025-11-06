Rana pre umelecký svet: Zomrela bývalá manželka režiséra Miloša Formana

PRAHA - Vo veku 81 rokov zomrela Věra Křesadlová. Správu priniesla Česká televízia, redakcii iDNES.cz ju následne potvrdila rodina.
Věra Křesadlová bola česká výtvarníčka, divadelná a filmová herečka i speváčka. Bola dlhoročnou členkou Divadla Semafor, druhou manželkou resžiséra Miloša Formana, s ktorým mala známe herecké dvojčatá Petra a Mateja Formana, ktorí sa stali uznávanými divadelníkmi.
Věra Křesadlová sa spevu a výtvarnému umeniu venovala už od mladosti, talent vraj zdedila po svojej babičke. Počas štúdia na pražskej strednej umeleckopriemyslovej škole vystupovala s amatérskou bigbítovou kapelou Crystal. Práve na jednom z vystúpení si ju všimol režisér Miloš Forman a obsadil ju do svojho filmu Konkurz. Slávny film zobrazoval fiktívny konkurz do Divadla Semafor. A práve vďaka svojmu hereckému výkonu v tomto filme Křesadlová získala angažmán vo veľmi populárnom súbore okolo Suchého a Šlitra, v ktorom pôsobila od roku 1963 až do roku 1989. Okrem toho však získala aj Miloša Formana za partnera a manžela. Slávny režisér ju však neskôr opustil, aby mohol budovať svoju kariéru v USA. Ich manželstvo bolo formálne rozvedené v roku 1999, neskôr tvorila pár so scenáristom a režisérom Jánom V. Kratochvílom. Ich syn Radim sa venuje dokumentaristike a prekladateľstvu.
Křesadlová sa objavila v mnohých filmoch československej novej vlny: Menzelových Skřiváncích na niti a Zločinu na dívčí škole, Passerovom Intimním osvětlení, Jirešovom Žertu či Papouškovom Nejkrásnějším věku. V 90. rokoch potom na svoju kariéru nadviazala - objavila sa v menších úlohách v Svěrákovom Akumulátorovi I či Hřebejkovom filme Medvídek. Jej posledným filmovým projektom boli Pohádky pro Emu z roku 2016.