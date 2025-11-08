BOLESTNÁ SPRÁVA: Zomrel hviezdny moderátor Top Gearu! Quentin Wilson († 68) podľahol rakovine

VEĽKÁ BRITÁNIA - Vo veku 68 rokov zomrel Quentin Willson, bývalý moderátor relácií Top Gear a Fifth Gear. Podľahol rakovine pľúc.
Quentin Wilson († 68) bol jednou z pôvodných hviezd relácie Top Gear, píše Daily Mail. „Bol to skutočný národný poklad, ktorý priniesol radosť z motorizmu priamo až do našich obývačiek,“ uviedla jeho rodina, ktorá informovala, že prehral boj s rakovinou pľúc. Zároveň sa vyjadrili, že zomrel pokojne, obklopený rodinou.
V Top Geare pôsobil desať rokov, v programe pracoval spolu s Jeremym Clarksonom, Vicki Butler-Henderson a Jamesom Mayom. „Mali sme veľké šťastie, že sme zažili tento nádherný zlatý vek áut a motoristických programov, pretože dnes by sa takéto programy nedali robiť… Bola to nádherná doba robiť televíznu reláciu o autách… Vtedy to bola vzrušujúca jazda pred zavedením dnešných bezpečnostných pravidiel,“ spomínal Willson, ktorý neskôr pokračoval ako moderátor Fifth Gear. Willson tiež moderoval a inicioval vznik relácií Britain’s Worst Drivers a The Car’s The Star.
Okrem motoristických relácií sa Wilson v roku 2004 objavil aj v súťaži Strictly Come Dancing, kde získal z plného počtu 40 iba 8 bodov. Neskôr ale s úsmevom priznal, že svoju účasť v šou nikdy neoľutoval. Stále však drží pochybný rekord najnižšieho skóre v histórii Strictly Come Dancing.