Známy herec tragicky zahynul: O život ho pripravila električka!

BRATISLAVA - Slovensko zasiahla mimoriadne smutná správa. V pondelok popoludní došlo v bratislavskej Karlovej Vsi k tragickej nehode, ktorá si vyžiadala život známeho slovenského herca a rozhlasového režiséra Igora Hrabinského (†90).
Muža zrazila električka priamo na zastávke MHD Segnerova. „V čase okolo 12:50 hod. boli dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala v štvrtom bratislavskom okrese na zastávke MHD Segnerova medzi chodcom a električkou. Pri dopravnej nehode utrpel 90-ročný chodec zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Žiaľ, napriek snahe lekárov sa umelcovi nepodarilo pomôcť. V utorok dopoludnia prišla správa, že známy herec a režisér svoj boj o život prehral. Smutnú informáciu potvrdil moderátor STVR Martin Jurčo. „Dozvedeli sme sa smutnú správu, že tragicky zomrel herec, no najmä rozhlasový režisér Igor Hrabinský (7. 8. 1935 – 3. 11. 2025),“ napísal na sociálnej sieti.
Hrabinský bol významnou osobnosťou slovenskej kultúry. V 50. rokoch patril medzi najvýraznejších členov Divadla SNP v Martine, kde pôsobil viac ako dve desaťročia. Kritici ho označovali za jedného z najlepších hercov svojej generácie – exceloval v komédiách aj tragédiách, no jeho srdcu bol najbližší rozhlas.
Od roku 1980 pôsobil ako režisér v Slovenskom rozhlase, kde vznikli desiatky jeho hier a dramatizácií. Diváci si ho môžu pamätať aj z televízie či filmu, kde spolupracoval s režisérmi ako Štefan Uher, Andrej Lettrich či Miloš Pietor. V dabingu často účinkoval po boku známych hereckých hviezd, vrátane Zdeny Studenkovej.
Už ako dieťa hrával u saleziánov na Trnávke, neskôr sa stal zakladateľom hudobno-dramatického odboru v Martine, z ktorého vzišli desiatky úspešných absolventov dnes pôsobiacich v SND či regionálnych divadlách. V lete oslávil krásnych 90 rokov, no jeho život sa tragicky skončil pod kolesami električky. Slovensko tak prišlo o muža, ktorý celý život zasvätil divadlu, rozhlasu a mladej generácii hercov.