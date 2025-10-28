Je koniec: Vo veku 67 rokov navždy odišiel uznávaný slovenský scenárista a režisér

BRATISLAVA - Umelecký svet so zármutkom prijal správu o úmrtí režiséra Doda Banyáka. S jeho menom sa spájajú desiatky dokumentov, prevažne s rómskou tematikou a mnohé dramatické tituly.
Vo veku 67 rokov zomrel uznávaný režisér Dodo Banyák, ktorý patril k výrazným osobnostiam slovenskej televíznej a filmovej tvorby. Okolnosti úmrtia zatiaľ nie sú zrejmé.
Scenárista a režisér Jozef Banyák sa narodil v Podunajských Biskupiciach v roku 1958 v rómskej rodine. Jeho mama sa celý život starala o domácnosť a šesť detí. Otec Karol nadviazal na rodinnú tradíciu umeleckého kováčstva, zomrel však na infarkt, keď mal 43 rokov.
Jozef Banyák sa divadlu začal venovať už počas základnej školy. Štúdium filmovej a televíznej réžie ukončil na Vysokej škole múzických umení v roku 1982. Miesto asistenta réžie získal v Slovenskej televízii v roku 1981, kde do roku 1993 pôsobil ako scenárista a režisér. Bol rešpektovaným režisérom s citom pre ľudské príbehy a spoločenské témy. Ako tvorca sa nebál klásť zrkadlo spoločnosti – a to najmä vo vzťahu k rómskej menšine, téme, ktorá často znela v jeho dielach. Jeho práca pomohla otvoriť priestor pre menšinové témy v slovenskej kinematografii.
V deväťdesiatych rokoch napísal a režíroval niekoľko televíznych rozprávok a rómskych povestí - O Zoralovi a dvoch bratoch, O krásnej strige, Zlatý hlas. Neskôr sa venoval dokumentárnej tvorbe najmä so sociálnou, národnostnou a kultúrnou tematikou - Dietky nevinné, Tanec je život, Z Rudňan do Bronxu. Pre TV Markíza vytvoril niekoľko častí dokumentárneho cyklu V tieni.
Od roku 1991 pravidelne spolupracoval ako asistent réžie so zahraničnými filmovými štábmi, väčšinou z Hollywoodu, ktoré nakrúcali na Slovensku a v Čechách svoje filmy: Dračie srdce I.II., Lucas B., 32.október. Kull dobyvateľ, Povstanie a ďalšie. V rokoch 2008-2009 pripravil 8-dielnu sériu dokumentov o práci slovenských vedcov pod názvom Spektrum vedy, pod ktoré sa podpísal autorsky, režijne i kameramansky. Od roku 2010 realizoval magazín o filme Kinorama a od roku 2014 televízny cyklus Divadlo nás baví.
Počas svojej dlhoročnej kariéry sa Dodo Banyák zapísal ako tvorca mnohých úspešných dokumentov, dramatických diel i relácií, ktoré formovali slovenský televízny priestor. Jeho smrťou stráca Slovensko výnimočného tvorcu, ktorého tvorba zanechala vo filmovom a televíznom svete nezmazateľnú stopu.