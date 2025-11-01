Aj nebo plače: Pripomeňme si známe osobnosti, o ktoré sme tento rok prišli

BRATISLAVA - Tento rok bol poslom dobrých, ale aj smutných správ. Medzi ne sa radia aj také, ktoré zarmútili nejedného človeka. Dnes je deň, kedy si pripomíname ľudí, ktorí tu už, žiaľ, medzi nami nie sú. Pripomeňme si známe osobnosti, o ktoré sme tento rok prišli...
Ján Sedal (†30.1.2025)
Slovenský herec zomrel vo veku 76 rokov. Účinkoval napríklad v snímkach Dedičstva alebo Kurvahošigutntág,
Táňa Radeva (†31.1.2025)
Slovenská herečka zomrela náhle vo veku 67 rokov. V minulosti bojovala s rakovinou.
Štefan Kvietik (†21.3.2025)
Slovenský herec zomrel vo veku 90 rokov. Patril k silnej hereckej generácii a jeho filmy sú klenoty slovenskej filmovej tvorby.
Alois Švehlík (†2.4.2025)
Legendárny český herec zomrel vo veku 85 rokov. Dvakrát bojoval so zákernou rakovinou štítnej žľazy. V roku 2013 prišiel po operácii nádoru o svoj povestný hlas, po polročnej rehabilitácii sa mu však vrátil.