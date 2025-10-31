Hroby slávnych Slovákov: Smutný hrob Jara Filipa, dojemné odkazy Duchoňovi aj dres Slovana!

(Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Prelom októbra a novembra patrí spomienke na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Mnohí pri tejto príležitosti nezabudnú ani na zosnulé známe osobnosti. Ako vyzerajú teraz miesta ich posledného odpočinku?
herec Július Satinský (1941 - 2002)
herečka Vilma Jamnická (1906 - 2008)
herec Michal Dočolomansky (1942 - 2008)
herec Milan Lasica (1940 - 2021)
spevák Peter Fiala (1977 - 2004)
herec Marián Labuda (1944 - 2018)
herečka Silvia Petöová (1968 - 2019)
speváčka Patrícia Burda Janečková (1998 - 2023)
herec Jozef Kroner (1921 - 1998)
prominentný vizážista Alexander Branislav Hromek alias Alex (1980 - 2011)
