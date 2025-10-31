Pol roka po SMRTI Aničky Slováčkovej (†29): Konečne bude mať PIETNE miesto... Vďaka fanúšikom!

PRAHA - Už na Dušičky bude mať zosnulá speváčka Anička Slováčová svoje dôstojné pietne miesto. Po mesiacoch príprav dokončili kamenári pomníček z bielej žuly podľa predstáv jej rodičov, Dady Patrasovej a Felixa Slováčka. Fanúšikovia tak budú môcť prísť zapáliť sviečku a uctiť si jej pamiatku.
Anička Slováčková opustila tento svet v apríli tohto roka po dlhom a náročnom boji so zákernou rakovinou. Jej popol Dáda Patrasová a Felix Slováček rozptýlili v Českom raji na chalupe, tak, ako si želala. Pomník, kde môže každý prísť zapáliť sviečku však doteraz nemala. Po mesiacoch príprav sa pietne miesto konečne dočkalo svojej podoby. Speváčkin pomník bude odhalený symbolicky na Dušičky.
„Všetky jej priania sme s Dádou už splnili. Chcela byť rozptýlená v Českom raji, kde to na chalupe milovala. Urobili sme tak. Ale nezakázala nám, aby mala hrobček. Našťastie! Umiestnime tam jej urnu,“ uviedol Felix. Kamenári dokončili práce pol roka po Aničkinej smrti podľa predstáv jej rodičov. „Odľahlo mi, keď mi zavolal kamenár, že tá biela žula už konečne dorazila,“ priznal pre Blesk s úľavou Felix Slováček.
Nový pomník už stojí na Vinohradskom cintoríne, neďaleko strašnického krematória. „Na Dušičky už budú môcť Aničkini fanúšikovia zapáliť na hrobe sviečku,“ potvrdil Felix. Myšlienka vytvoriť pomníček sa zrodila po jej smrti, keď sa pred vilou Patrasovej a Slováčka objavili kvety a sviečky od fanúšikov. „Záujem fanúšikov o dcéru a vytvorenie pietneho miesta pred našou pražskou vilou bezprostredne po jej smrti nás s Dádou nesmierne dojali. Ohromili. Práve kvôli fanúšikom sme sa rozhodli urobiť Aničke pomníček,“ uzavrel Felix.