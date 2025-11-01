Nevideli iné východisko: Známi Česi a Slováci, ktorí sa rozhodli ukončiť svoj život predčasne!

BRATISLAVA - Začiatkom novembra vedú kroky mnohých na cintoríny - tieto dni sú totiž venované pamiatke tých, ktorí už nie sú medzi nami. Niektorí zomreli prirodzene, iní tragicky... No a niektorí nezvládli ťažobu osudu a rozhodli sa odísť z tohto sveta predčasne. Toto sú známi Česi a Slováci, ktorí ukončili svoj život samovraždou!
Dodo Dubán, hudobník
V apríli 2003, v deň krstu nového albumu Tublatanky, spáchal samovraždu jej gitarista Dodo Dubán. Pod vplyvom pretrvávajúcich depresií pre nešťastnú lásku, vyskočil z okna svojho bytu na 7. poschodí v bratislavskom Prievoze. Zvyšní členovia kapely, ktorí sa stretli na zvukovej skúške, sa o tragédii dozvedeli od novinárky. „Odskúšali sme bez neho a čakali, čo bude. Zrazu mi zavonil telefón...“ zaspomínal si na osudné chvíle Juraj Topor.
Dušan Pašek, hokejista
Slovenská hokejová legenda Dušan Pašek zastával v 90. rokoch funkciu prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. 14. marca 1998 ho však našli v jeho pracovni na štadióne Slovana mŕtveho. Mal prestrelenú hlavu. Zanechal po sebe niekoľko rozlúčkových listov najbližších, no hoci podľa oficiálneho vyšetrovania spáchal samovraždu, jeho blízki tejto verzii dodnes neveria.
Dušan Pašek ml., hokejista
O 23 rokov neskôr sa rozhodol predčasne ukončiť svoj život aj syn Dušana Pašeka, Dušan Pašek mladší. V čase smrti bol len o rok mladší ako jeho otec - mal 36 rokov. Dušan Pašek zastával funkciu generálneho riaditeľa a viceprezidenta Bratislava Capitals a na život si siahol len dva dni po tragickej smrti hokejistu Borisa Sádeckého. Podľa polície zrejme túto situáciu neuniesol. Pašeka ml. našli 5. novembra 2021 obeseného na bratislavskej Kolibe.
Monika Potokárová, herečka
Posledný novembrový pondelok roku 2019 sa hercovi Robertovi Rothovi naskytol po prebudení hrozivý pohľad. Svoju manželku Moniku Potokárovú našiel bez známok života. Mal ju objaviť vo vani s podrezanými žilami. Privolaní lekári jej už nedokázali pomôcť. Herečka mala len 27 rokov, čím sa zaradila do neslávne známeho klubu 27.
Vlastimil Brodský, herec
Svoj život dobrovoľne ukončil 20. apríla 2002 na svojej chalupe v českolipskej Slunečnej v Česku. Herec celý život trpel depresiami a vo veku 81 rokov sa zastrelil. „Ťažko som sa vyrovnávala s tou konkrétnou formou jeho odchodu. Nekorešpondovala s tým, ako som ho poznala. Nemyslela som, že by niekedy niečo také urobil, ale keď už, predpokladala by som lieky, výfuk v garáži...“ uviedla jeho dcéra, herečka Tereza Brodská. Vlastimil však zvolil nezvratný spôsob, bez šance na záchranu.