Známy Slovák vyrazil dych svojou PREMENOU: Schudol 34 kíl... Je z neho INÝ človek!

BRATISLAVA - Marek Fučo Fučík je späť – a v úplne novej forme! Komik, herec a občasný zápasník, ktorý sa po roku ticha stiahol z verejného života, prešiel obrovskou premenou.
Marek Fučo Fučík sa do povedomia verejnosti dostal ako komik, neskôr ako herec a v neposlednej rade môžeme spomenúť aj to, že sa párkrát blysol v ringu. Na istú dobu sa odmlčal, no teraz je späť v plnom nasadení. A totálne zmenený! Nespoznali by ste ho... Marek sa za ten čas výrazne zmenil. Schudol a jeho povestný účes je taktiež fuč.
„Bol som rok preč. Bol som v Thajsku, na Malorke, na Obchodnej, ale to je jedno. Musel som sa dať dokopy. Môj súper ma minulý rok, práve o takomto čase trafil za tri kolá raz, a to som bol na heraklese. Tak chcem odvetu. A teraz schudnutý. Minimálne o 15 kíl, celkovo som schudol 34 kíl," priznal vo videu, na ktorom avizuje svoj nasledujúci zápas. Ako súpera opäť vyzval Dunajčana, ktorého minulý rok v ringu porazil. Pozrite ako Fučo aktuálne vyzerá. FOTO nájdete v galérii.
