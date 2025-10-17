Premiéra muzikálovej šou: Dankova EX tenká ako prútik a... Vnučka Kaprálika (†75) rastie do krásy!

BRATISLAVA - Divadlo Nová scéna prinieslo na svoje javisko sviežu novinku – slovenskú premiéru britského muzikálu Pánska jazda, ktorú si nenechalo ujsť množstvo známych hostí. V hľadisku sa stretli herci, moderátori aj osobnosti spoločenského života. Pozrite, ako to na premiére vyzeralo!
Na javisku Novej scény ožil energický príbeh deviatich mužov, ktorí sa v prostredí typického anglického pubu delia s divákmi o svoje osudy, sny, radosti aj sklamania. V muzikáli Pánska jazda nechýba humor, nadhľad, iskriaca živá hudba, spev ani dynamické tanečné čísla. Pod režijnou taktovkou Svetozára Sprušanského sa na scéne predstavila silná mužská zostava.
Premiérový večer sa niesol vo výbornej atmosfére a nenechalo si ho ujsť množstvo známych osobností slovenského kultúrneho i spoločenského života. V hľadisku sa objavili herečky Barbora Ďurovčíková a Lenka Machciníková, legendárny hokejista Jozef Golonka s manželkou či slovenský diplomat Ján Kubiš so svojou polovičkou. Nechýbal ani obľúbený herec Martin Kaprálik, ktorý si večer užil v spoločnosti manželky a dcéry – z malej slečny vyrástla pôvabná mladá dáma.
Na premiére sa objavila aj moderátorka Simona Frantová, ktorá dorazila so svojou mamou. Vysoká, štíhla brunetka s prirodzeným šarmom a úsmevom, ktorý sa z obrazoviek prenáša aj do reálneho života, zaujala už pri vstupe. Niet divu, že sa udržiava vo forme, veď jej práca pred kamerami si to priam vyžaduje. Celý večer sa niesol v duchu dobrej nálady, potlesku a úprimného obdivu k výkonom hercov, ktorí priniesli na slovenské javisko svieži, vtipný a ľudský muzikál o mužoch, akých možno stretnúť v každom meste – len s trochu väčšou dávkou odvahy.
