Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Premiéra muzikálovej šou: Dankova EX tenká ako prútik a... Vnučka Kaprálika (†75) rastie do krásy!

Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda. Zobraziť galériu (54)
Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda. (Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Divadlo Nová scéna prinieslo na svoje javisko sviežu novinku – slovenskú premiéru britského muzikálu Pánska jazda, ktorú si nenechalo ujsť množstvo známych hostí. V hľadisku sa stretli herci, moderátori aj osobnosti spoločenského života. Pozrite, ako to na premiére vyzeralo!

Na javisku Novej scény ožil energický príbeh deviatich mužov, ktorí sa v prostredí typického anglického pubu delia s divákmi o svoje osudy, sny, radosti aj sklamania. V muzikáli Pánska jazda nechýba humor, nadhľad, iskriaca živá hudba, spev ani dynamické tanečné čísla. Pod režijnou taktovkou Svetozára Sprušanského sa na scéne predstavila silná mužská zostava.

Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda.
Zobraziť galériu (54)
Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda.  (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiérový večer sa niesol vo výbornej atmosfére a nenechalo si ho ujsť množstvo známych osobností slovenského kultúrneho i spoločenského života. V hľadisku sa objavili herečky Barbora Ďurovčíková a Lenka Machciníková, legendárny hokejista Jozef Golonka s manželkou či slovenský diplomat Ján Kubiš so svojou polovičkou. Nechýbal ani obľúbený herec Martin Kaprálik, ktorý si večer užil v spoločnosti manželky a dcéry – z malej slečny vyrástla pôvabná mladá dáma.

Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda. Na snímke manželia Kaprálikovci s dcérou Martinou
Zobraziť galériu (54)
Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda. Na snímke manželia Kaprálikovci s dcérou Martinou  (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda. Na snímke Martina Kapráliková
Zobraziť galériu (54)
Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda. Na snímke Martina Kapráliková  (Zdroj: Ján Zemiar)

Na premiére sa objavila aj moderátorka Simona Frantová, ktorá dorazila so svojou mamou. Vysoká, štíhla brunetka s prirodzeným šarmom a úsmevom, ktorý sa z obrazoviek prenáša aj do reálneho života, zaujala už pri vstupe. Niet divu, že sa udržiava vo forme, veď jej práca pred kamerami si to priam vyžaduje. Celý večer sa niesol v duchu dobrej nálady, potlesku a úprimného obdivu k výkonom hercov, ktorí priniesli na slovenské javisko svieži, vtipný a ľudský muzikál o mužoch, akých možno stretnúť v každom meste – len s trochu väčšou dávkou odvahy.

Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda. Na snímke Simona Frantová
Zobraziť galériu (54)
Premiéra muzikálovej šou Pánska jazda. Na snímke Simona Frantová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Viac o téme: Pánska jazda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Artur Štaidl prvýkrát o
Artur Štaidl prvýkrát o smrti Ivety Bartošovej (†48): Nenávisť necítim, aj tak mi to maminku nevráti...
Domáci prominenti
Marek Fučo Fučík
Známy Slovák vyrazil dych svojou PREMENOU: Schudol 34 kíl... Je z neho INÝ človek!
Domáci prominenti
FOTO Známa slovenská influencerka musela
Známa slovenská influencerka musela pod nôž: OPERÁCIA CHRBTICE a... takto opísala obrovské bolesti
Domáci prominenti
Adela Vinczeová
Adela o živote po konci v televízii: Takáto je PRAVDA!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dostálová vyzýva seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke
Dostálová vyzýva seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami, aby sa dali zaočkovať proti chrípke
Správy
KDH k aktuálnej politickej situácii
KDH k aktuálnej politickej situácii
Správy
V ankete Strom roka zvíťazila jabloň planá z obce Žiar v okrese Liptovský Mikuláš
V ankete Strom roka zvíťazila jabloň planá z obce Žiar v okrese Liptovský Mikuláš
Správy

Domáce správy

SAV a SLeK zdôraznili
SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania: Každoročne podľa nich zachraňuje životy
Domáce
FOTO Horela chata v Oščadnici!
Horela chata v Oščadnici! Požiar likvidovalo 17 profesionálnych hasičov
Domáce
Takáč na 80. výročí
Takáč na 80. výročí výživovej organizácie OSN: Svetoví lídri vyzvali k jednote v boji proti hladu
Domáce
FOTO Požiar chaty v Oščadnici: Zasahovalo 17 hasičov, príčina a škody sa vyšetrujú
FOTO Požiar chaty v Oščadnici: Zasahovalo 17 hasičov, príčina a škody sa vyšetrujú
Čadca

Zahraničné

undefined
Experti v tom majú jasno: Priniesli presnejšiu predpoveď počasia na zimu! V TOMTO mesiaci príde zvrat
Zahraničné
Donald Trump a Vladimir
Schôdzka na najvyššej úrovni v Budapešti: Maďarsko by malo Putina zatknúť! TOTO je dôvod
Zahraničné
Viktor Orbán
14. dôchodok v Maďarsku? Orbán spresnil, že by ich zaviedli do dvoch až štyroch rokov
Zahraničné
Madagaskar má nového prezidenta!
Madagaskar má nového prezidenta! Stal sa ním armádny plukovník
Zahraničné

Prominenti

Sia Furler
Hviezdu vyjde ROZVOD poriadne draho: EX žiada výživné 230-tisíc mesačne... Aby mohol žiť v LUXUSE!
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálovej šou: Dankova
Premiéra muzikálovej šou: Dankova EX tenká ako prútik a... Vnučka Kaprálika (†75) rastie do krásy!
Domáci prominenti
Lionel Richie s dcérou
OBROVSKÁ RADOSŤ v šoubiznise: Oznámila tehotenstvo a... Všetci zostali ZMÄTENÍ!
Zahraniční prominenti
Zuzana Smatanová pokrstila svoju
Zuzka Smatanová vytvorila veselú knihu pre deti, dni chmárov sú už preč: Dnes radí každému túto vec!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Príroda ako na dlani
Príroda ako na dlani a nezabudnuteľné výhľady: Toto je 5 najkrajších rozhľadní v Európe
dromedar.sk
Televízny kvíz rozdelil divákov:
Televízny kvíz rozdelil divákov: Pre niektorých najľahšia otázka v histórii, iní ju vôbec nepochopili! Poznáte odpoveď?
Zaujímavosti
FOTO Tehotenstvo jej úplne zmenilo
Šokujúca zmena tváre počas tehotenstva: VIDEO Žena sa nemohla pozrieť do zrkadla! PREBOHA, to ako vyzerá?
Zaujímavosti
Slabé miesto planéty rastie
Slabé miesto planéty rastie rekordnou rýchlosťou: Zem stráca ochranné pole! Mohlo by to viesť ku katastrofe?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!

Šport

Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
Správa, ktorú chcel počuť celý tenisový svet: Novak Djokovič sa vyjadril k svojej budúcnosti
ATP
VIDEO Montrealská aréna na nohách: Český brankár zachránil zadok spoluhráčom parádnym zákrokom
VIDEO Montrealská aréna na nohách: Český brankár zachránil zadok spoluhráčom parádnym zákrokom
Zostrihy NHL
Poznáte prezývky športovcov zo Slovenska? Tento KVÍZ zvládne na 100 percent iba veľký frajer!
Poznáte prezývky športovcov zo Slovenska? Tento KVÍZ zvládne na 100 percent iba veľký frajer!
Kvízy
Bývalý prezident Blaugranas si nedáva servítku pred ústa: Yamal nie je najlepší ani v Barcelone
Bývalý prezident Blaugranas si nedáva servítku pred ústa: Yamal nie je najlepší ani v Barcelone
La Liga

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Mzda
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Rady, tipy a triky
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Motivácia a inšpirácia
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Výber receptov

Technológie

POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Bezpečnosť
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Armádne technológie
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Technológie
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Bezpečnosť

Bývanie

Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň

Pre kutilov

Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jacqueline Kennedy Onassis, žena, ktorá stelesnila eleganciu, no túžila po slobode: Neznáme fakty zo života prvej dámy odhaľujú jej silu aj zraniteľnosť
Zahraničné celebrity
Jacqueline Kennedy Onassis, žena, ktorá stelesnila eleganciu, no túžila po slobode: Neznáme fakty zo života prvej dámy odhaľujú jej silu aj zraniteľnosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
undefined
Zahraničné
Experti v tom majú jasno: Priniesli presnejšiu predpoveď počasia na zimu! V TOMTO mesiaci príde zvrat
Donald Trump a Vladimir
Zahraničné
Schôdzka na najvyššej úrovni v Budapešti: Maďarsko by malo Putina zatknúť! TOTO je dôvod
Matovič sa na brífingu
Domáce
Matovič sa na brífingu úplne opustil: Šimečka sa správa ako sektár! Diabolský plán a nahrávka s Druckerom?
Ilustračné foto
Domáce
Ďalšie VAROVANIE! Obce sú v pozore, medveďa videli neďaleko strednej školy a čerpacej stanice

Ďalšie zo Zoznamu