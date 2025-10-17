Rýchly PREVOZ do nemocnice... Herec Hrušinský vo VÁŽNOM stave: SKOLABOVALI mu pľúca!

PRAHA - Veľké obavy o známeho českého herca! Rudolf Hrušínský ml. (79) skončil vo vážnom stave v nemocnici. Dostal sa do rúk lekárov po tom, čo mu skolabovali pľúca. Šesť dní musel byť napojený na kyslík!
Ako keby nestačilo, že dlhé roky bojuje s úbytkom červených krviniek. Tentoraz sa k tomu pridali aj problémy s dýchaním, ktoré herca poriadne potrápili. Záchranka ho musela odviezť priamo z jeho domu v Karlíku pri Prahe do Fakultnej Thomayerovej nemocnice v Krči.
„Pán Hrušínský bol z oddelenia pneumológie prepustený,“ potvrdili pre Blesk priamo z nemocnice. „Mal veľkú dýchavičnosť. Pán Hrušínský nemohol dýchať a podľa našich informácií mal aj horúčku, ktorú mu zrážali,“ prezradili pacienti z pľúcneho oddelenia. V nemocnici bol herec stabilizovaný a pod kyslíkom strávil takmer celý týždeň. Jeho zdravotný stav lekári dôsledne sledovali, keďže Hrušínský sa už roky trápi s anémiou – chudokrvnosťou spôsobenou úbytkom červených krviniek.
Život s touto chorobou je ako na hojdačke – niekedy sa stav zlepší, no potom opäť príde zhoršenie. Navyše, chudokrvnosť býva častým sprievodným javom rakoviny pľúc. Nádor môže ovplyvňovať tvorbu krvi, alebo spôsobovať chronické straty krvi. Dúfajme však, že práve toto nie je prípad hercovho pľúcneho kolapsu.
Momentálne má Rudolf Hrušínský voľno od nakrúcania Ulice, takže sa môže naplno venovať oddychu a regenerácii. Menej radostné správy však prišli z Divadla Bez zábradlí, ktoré muselo vo štvrtok zrušiť predstavenie Kdes to bol(a) v noci?, kde Hrušínský stvárňuje postavu Boba Phillipsa.