Mamba ZNECHUTENÁ z markizáckej šou: Je plná TOXICKÝCH ľudí a INTRÍG... Prestávam sledovať!

BRATISLAVA - Markizácka šou Love Island je jesennou televíznou istotou. Na obrazovkách sa objavuje už od roku 2021... Najnovšia séria sa však dočkala kritiky. Diváci sa sťažujú, že v aktuálnom ročníku nevidia žiaden silný pár a namiesto lásky a kamarátstva vidia na obrazovkách intrigy. Sklamaná je aj speváčka Mamba Dasha Šarközyová. Šou je podľa nej plná toxických ľudí a intríg. Prestáva ju sledovať!
Hoci v uplynulých sériách Love Islandu sa hneď od začiatku začali vykreslovať silné páry, ktorým diváci city a chémiu verili, najnovší ročník je poslabší. Najsilnejší pár, ktorí fanúšikovia tipovali na finále, sa rozpadol a okrem neho sú vo vile už iba dve ďalšie stabilné dvojice. Problém majú diváci aj s atmosférou na Tenerife - medzi srdiečkami nevznikajú priateľstvá, namiesto nich vznikajú intrigy.
A prestáva to baviť aj veľkú fanúšičku Love Islandu, speváčku Mambu Dashu Šarközyovú, ktorá s partnerom Tonym Poruchom dokonca dianie na vile aktívne komentovali. Svoje sklamanie z aktuálnej série zverejnila na sociálnej sieti Instagram. „My s komentovaním Love Islandu končíme. Dokonca sme skončili aj s pozeraním... Ja to proste nedávam. Posledné časti vo mne zanechali takú zlobu a hnev, že som normálne potrebovala pár dní, aby som sa dala dokopy,“ netají speváčka.
„Dokonca som prvú noc po poslednej pozretej časti ani nespala - tak som bola vytočená. Táto šou má byť zábavná, prijemná na pozeranie... Stala sa z toho šou plná toxických ľudí a intríg, po ktorej mi zostáva horká pachuť v ústach... Tento pocit mám prvýkrát a to Love Island pozerám každý rok. Nechcem vidieť už ani jednu časť,“ šokovala svojimi slovami Mamba.
A to dokonca nevidela epizódu, v ktorej sa najfavorizovanejší pár rozpadol. „Čiže - poslednú časť (včerajšiu), z ktorej sú všetci takí šokovaní, sme ani nevideli. A podľa toho, čo som videla na nete a v reakciách, čo na mňa vyskočili - chválabohu... Aspoň už ma to netrápi,“ pokračovala verná fanúšička s tým, že informáciám zo sociálnych sietí sa nevyhne, a tak nevylučuje, že neskôr sa k šou opäť vráti. To ale musí prísť k zmene. „V tom zmysle, že by poodchádzali ľudia, ktorí tam robia najhoršiu zlobu,“ dodala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%