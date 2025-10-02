OSTRÝ odkaz Slovákom od Beňovej: Áno, pohlavie je ženské a mužské... Je to ochrana pred týmto!

BRATISLAVA - Monika Beňová sa pridala ku politikom, ktorí majú jasný názor na dve pohlavia. Toto odkazuje všetkým Slovákom!
Na Slovensku je posledný týždeň rušno okolo schválenia novely o dvoch pohlaviach. Po jej schválení Peter Pellegrini využil svoje právo a podpísal ju. „V čase hlbokých rozkolov v našej spoločnosti, je ústavná väčšina hlasov pre túto novelu silným signálom celospoločenskej zhody. Je to niečo, čo treba rešpektovať. Preto som ju podpísal," vyhlásil prezident. Novela bola schválená 90 poslancami NR SR.
Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!
K téme sa prednedávnom vyjadril aj Andrej Danko či viacero známych osobností. Aktuálne reagovala európska poslankyňa Monika Beňová, ktorá má na to jasný názor. „Ústava SR v ničom nezhoršila práva gejov a lesieb na Slovensku. Nikto im nič nezakázal a ani im neubral žiadne právo. A áno, pohlavie je ženské a mužské, ostatné sú len odchýlky od normy. Takže ani táto časť ústavy nikoho neoberá o žiadnu identitu," napísala na sociálnu sieť. Ďalej hovorí o ochrane spoločnosti.
„A áno, je to politická ochrana spoločnosti pred progresivistickým násilným nátlakom vnucovať ich nezmysly už od škôlok našim deťom. Proti schválenému zneniu ústavy nikto nič nepovedal ani včera na zasadnutí Konferencie prezidentov v EP. Takže, keď opäť budú otravovať sebecké progresívne narcisistky ako z toho všade omdlievajú, tak nie. Naša Ústava je naše suverénne rozhodnutie. A ešte raz NIE, nie je v nej nič o odchode z medzinárodných zoskupení či inštitúcií," dodala ostro.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%