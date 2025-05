KONIEC špekuláciám: Známa kráska už svoju lásku NESKRÝVA!

(Zdroj: GettyImages)

V posledných týždňoch sa čoraz viac špekuluje o tom, že medzi účastníkmi reality šou Love Island, Dominique Alagiou a Pavlom Tóthom, preskočila iskra. Ich časté spoločné výjazdy vyvolali medzi fanúšikmi dojem, že tvoria pár. Domi a Pája sa spoznali počas Love Islandu, kde spolu síce strávili niekoľko týždňov, no vtedy ich spájal len priateľský vzťah. Domi sa umiestnila na druhom mieste s Danielom Minichom, zatiaľ čo Pája skončil tretí po boku Yenifer Cao.

K nepriamemu potvrdeniu ich vzťahu došlo až počas konfliktu Domi s bývalou kamarátkou. Domi sa k celej situácii vyjadrila na svojom profile na sieti TikTok, kde reagovala na napätie medzi ňou a niekdajšou kamarátkou Viktoriou Wojcikovou, taktiež známou z Love Islandu. Ryšavka ju tvrdo kritizovala a odkázala jej, že by si mala najskôr „upratať pred vlastným prahom“. Domi si to však nenechala. Do celej veci však vstúpila aj ich spoločná známa Viky, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila video.

V ňom dala jasne najavo, že sa cíti zradená a tvrdí, že Domi porušila tzv. girl code – pretože začala vzťah s mužom, ktorý predtým randil s ich spoločnou kamarátkou Yeni. „Príde vám normálne to, keď vás niekto odsudzuje, hovorí vám, ako veľmi sa to nerobí, a potom vlastne urobí úplne to isté? Nie to isté, ale ešte niečo oveľa horšie,“ vyjadrila sa vo videu. Viky bola citlivá najmä na to, že sama mala bližší kontakt s Honzom Michálkom – bývalým partnerom Domi. Tvrdí, že medzi nimi niečo mohlo byť, no napokon všetko ukončila, keďže podľa vlastných slov nechcela ublížiť Domi.