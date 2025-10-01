REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!

BRATISLAVA - STVR rozhodlo, že sa epizóda s Viktorom Vinczem v šou Trochu inak s Adelou na televíznych obrazovkách neodvysiela. Aktuálne sa k celej situácii vyjadril aj samotný Vincze. Pozrite, čo povedal!
Včera vyšlo najavo, že sa epizóda s Viktorom Vinczem v šou Trochu inak s Adelou neodvysiela na televíznych obrazovkách. STVR to odvôvodnila nasledovne: „V jesennej sezóne STVR prinesie aj nové epizódy relácie Trochu inak s Adelou. Ako sme už avizovali, Viktor Vincze sa v predmetnej epizóde neobjaví. Ako verejnoprávny vysielateľ vnímame aj širší kontext a rozhodli sme sa, že tento hosť v aktuálnej sezóne nebude súčasťou relácie," znie v stanovisku.
„Rozhodnutie nezaradiť Viktora Vinczeho do relácie Trochu inak bolo producentom oznámené ešte pred samotným nakrúcaním. Toto rozhodnutie nesúvisí s obsahom relácie ani s charakterom pripravovaného rozhovoru, ale výlučne s tým, že považujeme za nevhodné, aby verejnoprávne médium dávalo priestor bývalému moderátorovi komerčnej televízie v čase, keď je stále spájaný s citlivými témami spravodajstva," pokračuje vyjadrenie.
„STVR ako verejnoprávne médium si nemôže dovoliť nechať sa vtiahnuť do politických bojov komerčnej televízie a jej bývalého zamestnanca. V tomto kontexte je Viktor Vincze momentálne vnímaný. Sme v napätej dobe, pokiaľ ide o nastavenie médií a dôveru verejnosti v ich nestrannosť. Práve preto by bolo maximálne neprofesionálne, aby sa pán Vincze pokúšal hľadať voľný mediálny priestor na vlastnú prezentáciu cez verejnoprávne vysielanie,“ uviedli na záver.
Televízny moderátor Viktor Vincze sa na sociálnych sieťach vyjadril k celej situácii. Ako uviedol, samotný obsah rozhovoru bol prevažne odľahčený a rodinný, bez kontroverzných tém. Jeho reakciu nájdete na druhej strane.