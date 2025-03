NOVÝ párik v šoubiznise: Známa kráska zbalila muža z Markízy!

Nová láska v šoubiznise (Zdroj: GettyImages)

Reč je o Gábi Lhotákovej, ktorá hviezdila na minuloročnom Love Islande. V šou toho práveho nenašla, a tak jej neostávalo nič iné, len sa zamilovať v realite. A tak sa aj stalo. No mnohých prekvapí, kto je jej nový priateľ. Je to totiž režisér z ostrova lásky. Dominik Broulík mal na starosti režírovanie rande účastníkov.

„Na Love Islande sme s dievčatami hovorili, že je Dominik pekný, ale inak vôbec. Mňa to ani nenapadlo. Pamätám si ale, ako som išla na randíčko s Danielom, stál tam práve Dominik a ja som mu povedala, že som si myslela, že on je ten bombshell. Tak sa mi vysmial. Jeho to tiež nenapadlo, ale hovoril mi, že sa mu páčil môj úsmev a že som vtipná. Nič viac tam ale neprebehlo. To až teraz,“ zverila sa Gábi pre web Nova.cz s tým, že ich vzťah trvá iba tri týždne.

Ide v šľapajach svojej kolegyne

Pred pár týždňami sme sa vás na Topkách informovali o o ďalšom novom vzťahu v šoubiznise. Yenifer Cao tiež žiarila na Kanárskych ostrovoch. Tá si tam však našla aj lásku. Pár tvorila s Pájom, no vzťah im vydržal len približne dva mesiace. Yeni však svojho vyvoleného na ostrove predsa len našla. Pre TV Nova pred časom totiž priznala, že tvorí pár s kreatívnym producentom a režisérom Love Islandu, Samom Jaškom.