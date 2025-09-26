Samo Tomeček sa čochvíla stane otcom: S partnerkou odhalili pohlavie bábätka!

BRATISLAVA - Samo Tomeček sa čochvíľa stane otcom. A spolu s partnerkou konečne odhalili aj pohlavie bábätka. Tak čo to bude?
Slovenský spevák Samo Tomeček prežíva to najkrajšie životné obdobie. Čochvíla sa stane otcom. Po rozvode sa zaľúbil do brunetky Dominiky. Po čase sa s verejnosťou podelili s radostnou novinkou, že sa ich rodinka rozrastie o ďalšieho člena.
Urobili to v júli prostredníctvom videa, kde partnerke Dominike vidno tehotenské bruško a v rukách spoločne držia špeciálne noviny s nápisom "baby Tomeček coming soon". „Pod srdcom celý náš vesmír," znel popis k videu, na ktorom budúci rodičia žiarili šťastím. A po dvoch mesiacoch čakania konečne odhalili aj pohlavie bábätka. „Je to chlapček," napísala Dominika ku videu, ktoré prezdieľal na svojom profile aj Samo. Je zrejmé, že sa na dieťatko veľmi tešia.
