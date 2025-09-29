Lela Vémola opäť v smútku: Ďalšie ťažkosti so synčekom... Druhá plánovaná operácia bola ZRUŠENÁ!

PRAHA - Lela Vémola prežíva mimoriadne náročné obdobie. Jej najmladší syn Arnie mal podstúpiť operáciu obličky, no zákrok museli lekári už dvakrát odložiť. Vyčerpaná trojnásobná mama otvorene priznala, že celé týždne bojuje so strachom, únavou aj slzami, no napriek všetkému verí, že ich rodinu čakajú lepšie časy.
Lela Vémola sa pred pár mesiacmi stala trojnásobnou mamou. Manželovi Karlosovi priviedla na svet synčeka Arnieho. Ani vo sne by im však nenapadlo, že ich malý bojovník bude musieť hneď od začiatku čeliť vážnym zdravotným problémom. Lekári spočiatku nevedeli odhaliť príčinu jeho ťažkostí, no nakoniec stanovili diagnózu a odporučili operáciu obličky. Tá však bola už dvakrát odložená.
„Mal podstúpiť operáciu obličky, no deň pred nástupom dostal vysoké horúčky. Vyšetrenia ukázali zápal obličky, a tak sa operácia musela odložiť. Teraz nás čaká liečba a antibiotiká. Ako mama som už unavená z celej tejto cesty, no verím, že všetko sa deje vtedy, keď má. A možno to tak malo byť – Arnie pôjde na operáciu až v ten správny čas," priznala v auguste vyčerpaná Lela.
Keď sa zdalo, že konečne príde vhodná chvíľa, osud to zariadil inak. „História sa opakuje... Druhá plánovaná operácia musela byť zrušená kvôli jeho teplote,“ priznala Lela na sociálnych sieťach. „Je to začarovaný kruh a je to pre mňa veľmi ťažké... Ale po vyšetrení vieme, že našťastie sú jeho obličky v poriadku. Ide len o ochorenie dýchacích ciest – tentoraz to pokazilo počasie,“ dodala.
Lela neskrýva, že situácia je pre ňu nesmierne náročná. „Od narodenia Arnieho sa náš život zmenil. Neustále zdravotné problémy, viac času v nemocnici než doma. Je to nesmierne vyčerpávajúce,“ priznala Lela, ktorá navyše väčšinu povinností s deťmi zvláda sama, pretože jej manžel je pracovne veľmi vyťažený. Napriek všetkým prekážkam sa nevzdáva a ostáva silná. „Napriek všetkému verím, že prídu lepšie časy a že raz na to budem spomínať len ako na obdobie, ktoré nás posilnilo,“ povedala Lela, ktorej posielajú podporu tisíce fanúšikov.