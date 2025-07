Obrovská radosť Sama Tomečka: KONEČNE to potvrdili... Jeho partnerka je TEHOTNÁ!

(Zdroj: Instagram ST)

BRATISLAVA - A potvrdili to naozaj krásnym moderným spôsobom. Spevák Samo Tomeček sa čochvíľa stane otcom.

Už v júni sme vás informovali, že partnerka Samuela Tomečka má byť tehotná. Vtedy informáciu nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Netuším odkiaľ máte také info, momentálne nemôžem hovoriť. Som na fotení," povedal nám stručne. No a o mesiac neskôr dvojica tieto špekulácie potvrdila. Urobili to prostredníctvom videa, kde partnerke Dominike vidno tehotenské bruško a v rukách spoločne držia špeciálne noviny s nápisom "baby Tomeček coming soon". „Pod srdcom celý náš vesmír," znel popis k videu, na ktorom budúci rodičia žiaria šťastím.

Dominika a Samo sa poznajú už dlhé roky, no iskra medzi nimi preskočila až oveľa neskôr. Spevák si v posledných rokoch prechádzal naozaj turbulentným obdobím. V roku 2018 ukončil sedemročný vzťah s manažérkou Kristínou, potom sa oženil, ale nevydržalo mu ani jeho manželstvo. S manželkou Sophiou prišiel po troch rokoch rozvod. Zdá sa, že až teraz si Samo našiel tú pravú. Dvojici gratulujeme!

