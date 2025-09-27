KONFLIKT Rajek a manželky Majka Spirita má dohru: ŽALOBA!

BRATISLAVA - Konflikt Veroniky Rajek a manželky Majka Spirita má dohru. Na stole je žaloba! Kto ju podáva na koho?
Veronika Rajek bola hosťom v podcaste Majka Spirita, kde sa otvorene rozprávali aj o jej pôsobení na platforme OnlyFans. Majk Spirit vyjadril obavy, že monetizovanie intimity môže negatívne vplývať na mladých ľudí a na to, ako vnímajú vzťahy. Rajek sa bránila tým, že porno je bežne dostupné zadarmo a nikomu to neprekáža, takže podľa nej nie je problém ani v OnlyFans.
Do diskusie pod videom sa neskôr zapojila aj raperova manželka Mária, ktorá sa dištancovala od tejto epizódy podcastu a kritizovala Rajek spolu s jej manželom Viktorom. „Možno by sa malo trochu preskúmať, ako manžel tejto mladej ženy povzbudzuje a podporuje svoju manželku v tom, aby predávala svoje telo online. Rovnako aj to, ako si niekto, kto je zjavne nábožensky založený, ospravedlňuje pred sebou a pred inými, že je online sex pracovníčkou,“ napísala Mária. To Veroniku vytočilo a začala na Máriu útočiť. Rajek konvertovala pred rokmi na židovskú vieru a náhrdelník s Dávidovou hviezdou nosí na krku dlhé roky.
„Drahá Mária, alebo lepšie povedané Spiritova manželka, alebo ešte lepšie - lovkyňa pozornosti, ktorá sa síce snaží dištancovať od tohto podcastu, ale ako dievča z malého mesta, túžiace po pozornosti, si nedokáže odpustiť zanechať komentár pod každým jedným reelsom, kde je moja tvár... Počúvaj, zlatko,“ reagovala Rajek a pokračovala.