Nešťastná nehoda Puklušovej: FOTO jej dokaličenej tváre desí!

BRATISLAVA - Au! Toto si povie každý, kto uvidí fotografiu slovenskej herečky Natálie Puklušovej. Tej sa totiž stala nešťastná nehoda, kvôli ktorej teraz veľmi trpí.
Natália Puklušová je hrdou maminou skoro 2-ročnej dcérky Wilky. Väčšinu času je ale na malú princeznú sama, keďže jej partner dosť pracuje. A všetky ženy to poznajú, aké vie byť materstvo veľmi náročné. Aktuálne si to herečka zažila na vlastnej koži. Stala sa jej totiž nepríjemná nehoda.
„Už veľmi dlho som tu nič nedávala a teda vám idem radostnú správu oznámiť," prihovorila sa Natália svojim priaznivcom. Pohľad na ňu bolel. „Mám za sebou premiéru pichnutia do oka. Wilkiným maličkým prštekom a s ostrým nechtíkom. Celú noc som nespala," priznala. Natália, samozrejme, navštívila aj lekárku, ktorej táto nehoda neprišla nezvyčajná – deje sa to vraj veľmi často.
Z tejto informácie bola herečka vykoľajená, keďže sa to z jej okolia zrejme nikomu nestalo. „Veľmi dobre mi to robí na psychiku, že v tom nie som sama. Takže, všetky mamky s vypichnutým okom, peace," uzavrela Puklušová. Celý deň sa potom následne na Instagrame neozvala. Urobila tak až večer, no svojich fanúšikov nepotešila. „Celý deň spím, ale mám pocit, že žiaden posun... Fuuurt ma to bolí, ako keby som tam mala sklo," posťažovala sa Natália a ukázala, ako vyzerá. FOTO nájdete v galérii.
