Známy moderátor zažil STRAŠNÚ situáciu v bratislavskej MHD: Chcela ma DOPICHAŤ... Privolal POLÍCIU!

BRATISLAVA - Slovenský moderátor zažil situáciu, ktorá naháňa strach. Do bratislavskej MHD už po tomto nevkročí...
Slovenský televízny a rozhlasový moderátor Richard Vrablec zažil nepríjemný incident v bratislavskej MHD. Hororovú situáciu opísal na sociálnej sieti Facebook. „Hrôza! Minulý týždeň sa mi v autobuse vyhrážal opitý muž, musel som z busu vystúpiť, bolo to zlé. Dnes som zažil niečo ešte hroznejšie. Do autobusu nastúpila narkomanka, vodič ju chcel slušne vykázať, nepodarilo sa mu to, ohrozovala ľudí a všetci mlčali," začal na úvod opisovať, čo sa stalo.
Moderátor si zastal vodiča autobusu a bránil cestujúcich. „Volal som políciu, lebo vodič bol v strese a viezol plný autobus, nakoniec sa mi podarilo ju na zastávke vyhodiť. Uff," pokračoval s tým, že nasledovalo niečo, čo nečakal. „Vystúpil som o zastávku ďalej, pán vodič mi veľmi ďakoval, ale čo čert nechcel, tá bubáčka ma vymákla medzi domami a chcela ma dopichať," šokoval svojimi slovami.
„Toho som sa, samozrejme, nebál, lebo nôž nemala a bola pod vplyvom omamných látok. Podarilo sa mi utiecť a až doma som si uvedomil, kam naša krajina smeruje. Ja už asi do MHD nepôjdem. Dopravný podnik Bratislava, váš vodič bol veľmi slušný, milý, ale mal obrovský stres. Zvládol to. Polícia Slovenskej republiky, ďakujem za profesionalny pristup zamestnanca 158, veľmi sa snažil pomôcť," dodal na záver.
