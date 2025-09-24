Slovenská Miss doplatila na Vallov cyklochodník: ZRÁŽKA s cyklistkou!

BRATISLAVA - Kontroverzný cyklochodník na nábreží Dunaja opäť rozvíril vášne. Tentoraz naň upozornila Miss Slovensko 2007, ktorá sa stala obeťou nepríjemnej kolízie s cyklistkou. Na sociálnej sieti sa podelila aj o následky...
Cyklochodník na nábreží Dunaja bol témou číslo 1 snáď každého Bratislavčana. Zatiaľ čo sa jednej skupine tento nápad pozdával, iní ju na plnej čiare zavrhli. Primátor Matúš Vallo sa voči tomuto kroku niekoľkokrát ohradil. Kontroverzia okolo cyklochodníka na istý čas utíchla, no mnoho ľudí má naň ťažké srdce.
Miss Slovensko 2007 však narazila na ďalší problém, s ktorým sa dennodenne stretáva skoro každý, kto sa v hlavnom meste pohybuje. Stala sa jej totiž nepríjemná situácia. „Na nábreží som sa stretla s cyklistkou – nedokázala zabrzdiť včas, keď som prešla z jednej strany chodníka na druhú. Výsledok vidíte…" napísala ku fotografii nohy, na ktorej má obrovskú modrinu.
„Máme cyklotrasy, chodníky, cesty pre autá, a aj tak je v tom obrovský chaos. Všetci sa delíme často o ten istý priestor," pokračovala nahnevane. „Možno nemáme ideálne riešenia, ale jedno vieme urobiť hneď – BYŤ k sebe OHĽADUPLNÍ. To je to jediné, čo ten chaos môže zmeniť," odkázala všetkým.
