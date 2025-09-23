POPLACH v českom šoubiznise: Režiséra Jiřího Adamca (77) vraj UNIESOL známy herec!

PRAHA - Minulý rok sme na Topkách informovali o vážnych zdravotných problémoch, s ktorými sa pasuje slávny český režisér Jiří Adamec (77). Ako sa vtedy ukázalo, trpí Alzheimerovou chorobou. No a aktuálne jeho meno zapĺňa stránky médií opäť... Jeho priateľka tvrdí, že ho uniesol známy herec!
Hoci je Jiří Adamec už takmer 20 rokov ženatý so speváčkou Janou Adamcovou, už dlhých 8 rokov nežijú v spoločnej domácnosti. V posledných mesiacoch mu spoločnosť robí česká novinárka Veronika Maschková a jeho manželka si to, prekvapivo, nevedela vynachváliť.
„Manželovi pomáha pani Veronika, ktorá je s ním každý deň. Viem, že to bude vyzerať zvláštne, ale som za ňu rada. Som rada, že tam s ním je, pretože je oňho postarané. Venuje sa mu mentálne aj fyzicky, snaží sa s ním chodiť na prechádzky, lúštiť krížovky,“ vyjadrila sa manželka. No ako informuje Blesk.cz, aktuálne si ženy nevedia prísť na meno. Maschková totiž tvrdí, že Adamec bol pred tromi týždňami unesený svojou rodinou.
Smutná DIAGNÓZA českej hviezdy: Boj s ALZHEIMEROM... Choroba sa na ňom značne podpisuje!
„Všetko sa vyhrotilo súdnou zásielkou, kde sa Jirka dočítal, že ho chcete zbaviť svojprávnosti,“ napísala Veronika Adamcovej v dopise, v ktorom žiada odpovede na svoje otázky. „Cítil to ako zradu a dostal panickú hrôzu, že až sa to stane, skončí niekde v ústave pre choromyseľných. Do toho ste zavolali vy so svojou finančnou požiadavkou a vydesený Jirka požiadal o účasť právnika v banke. Keď som sa potom s Jirkom stretla, bol rozhodený a povedal, že sa bojí ísť do svojho bytu a neche s nikým hovoriť,“ píše sa v liste.
Adamec sa preto rozhodol niekoľko dní stráviť v hoteli s tým, že v pondelok zájde za svojim právnikom, aby mu so situáciou pomohol. No v nedeľu bol vraj unesený svojou rodinou. Maschková vraj práve sedela s Jirím v kaviarni, keď sa tam náhle objavil herec Dalibor Gondík a režiséra pod zámienkou odlákal od stola. No a od tej chvíle ho vraj Veronika nevidela.
No o tom, že Jiří neodišiel dobrovoľne, vraj svedčí fakt, že na stole nechal všetky svoje osobné veci. „Jirka na stole nechal všetky svoje veci - mobil, peňaženku a doklady, okuliare, kľúce od nášho bytu... Skrátka všetko!“ uviedla Veronika. Polícia vraj neskôr režiséra objavila na adrese jeho trvalého pobytu, no tam už dlhých 8 rokov nebýval. „Podarilo sa mi skontaktoval s ním a stihol mi rýchlo povedať, že ho uniesli a že sa bojí, čo s ním chcú urobiť. On nemá ako ani koho poprosiť o pomoc,“ povedala portálu Maschková.
Jeho manželka Jana však to, že by bol v dome držaný proti svojej vôli a že bude zbavený svojprávnosti, odmieta. Jej vyjadrenie nájdete na ďalšej strane »