Slovenská herečka vyzerala kedysi ÚPLNE inak: Na FOTO z minulosti ju NESPOZNÁTE!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Natália Germáni (32) vyzerala kedysi úplne inak. Na fotografii z minulosti by ste ju zaručene nespoznali!
Herečka Natália Germáni je slovenským, ale i českým divákom dobre známa. Hrala v mnohých televíznych či filmových počinoch, ako napríklad film Amnestie, Svetlonoc a Jej telo. Jej skalní fanúšikovia si ju môžu pamätať dokonca zo seriálu Deň a noc.
Aktuálne dovolila svojim priaznivcov spoznať ju bližšie. Odkryla pár informácii, ktoré o nej fanúšikovia nevedia. Jednou z týchto vecí bola aj fotografia z dávnej minulosti, na ktorej vyzerala úplne inak. „Do 17 som vyzerala nejak takto, len som mala ešte 4 piercingy na tvári. Toto je jediný dôkaz, lebo celá pamäť z môjho starého PC sa vymazala," napísala k záberu. Pozrite, ako vyzerala Natália kedysi. Verili by ste tomu?
