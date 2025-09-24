Boris Kollár ukázal syna, ktorého má s matkou č. 10: FOTO Ten vyrástol... celý TATINO!

BRATISLAVA - Boris Kollár (60) sa pochválil synom Markusom, ktorého má s matkou číslo 10. Veruže ho nezaprie! To je ale podoba...
Boris Kollár je najznámejší multiotecko v slovenskom šoubiznise. Nikdy sa netajil tým, že má viac detí s viacerými ženami. Medzi známymi mamičkami sú napríklad Barbora Balúchová, Barbora Richterová, Andrea Heringhová či Petra Krištúfková. Jeho aktuálnou favoritkou je Laura Vizváryová, s ktorou má synčeka Abnera.
Vo vzťahu Kollára a Laury to ŠKRÍPE! Boris vyšiel s pravdou von: Takto ma chce NACHYTAŤ PRI NEVERE
Čas však trávi aj s ostatnými deťmi, s čím sa pravidelne delí na sociálnych sieťach. Naposledy bol so svojím synom Markusom, ktorého má Kollár s matkou číslo 10, Miroslavou z Levíc. Markusa priviedla na svet v máji 2020, takže pred 4 mesiacmi oslávil krásne 5. narodeniny. Boris s Markusom si zašli do kina. „Včera s Markuskom v kine na rozprávke v Nitre," napísal k ich spoločným záberom. Fanúšikovia si však nemohli nevšimnúť tú podobnosť. Markusko je celý tatino, čo poviete?
