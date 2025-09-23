Moderátorka (49) bojujúca s rakovinou: ODHODILA PAROCHŇU... Priamo vo vysielaní!

PRAHA - Koncom júla Česko zasiahla mrazivá správa o vážnej chorobe moderátorky Laďky Něrgešovej (49). Dlhoročnej tvári televízie Prima našli nádor na mozgu a do nemocnice ju brali rovno z televízneho štúdia. Po 2 mesiacoch sa opäť vrátila na obrazovky... A teraz sa pred kamerami prvýkrát ukázala aj bez parochne!
Něrgešová sa na obrazovky vrátila 8. septembra a netajila, že z toho má obrovský strach. „Pretože keď vám vyberú takto veľký kus mozgu, tak mám pocit, že to nezvládnem,“ priznala moderátorka. Práca jej však pomáha psychicky. „Späť do relácie Showtime som sa nevrátila preto, že už som zdravá. Ale preto, že aj pri liečbe sa cítim dobre a chýbali mi diváci a kolegovia,“ priznala moderátorka.
Jej počiatočné obavy však boli zbytočné - návrat totiž zvládla na výbornú. No a aktuálne pred kamerami urobila ďalší veľký krok. Priamo pred zrakmi divákov v priamom prenose si zložila parochňu. „O vlasy som pri chemoterapii a ožarovaní čiastočne prišla, ale kvôli jednej zdravotnej metóde, ktorá mi snáď pomôže s dĺžkou života, teraz potrebujem holú hlavu,“ vysvetlila.
„Mimochodom, bez vlasov je to skvelé! Super skúsenosť. Nič. Sú to len vlasy,“ dodala moderátorka, ktorá okrem holej hlavy ukázala divákom aj veľkú jazvu po operácii. Treba však povedať, že aj bez vlasov to Laďke veľmi pristane!