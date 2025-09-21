STRATENÁ Miss Slovensko po 15 rokoch: FOTO Ako dnes vyzerá? Je ešte krajšia!

BRATISLAVA - Ako dnes vyzerá stratená Miss? Pätnásť rokov po zisku titulu v súťaži krásy je Marína Georgievová podľa odborníka Jozefa Oklamčáka krajšia než kedykoľvek predtým. Pozrite!
Marína Georgievová získala titul kráľovnej krásy v roku 2010. Po víťazstve sa zúčastnila svetovej súťaže, kde Slovensko reprezentovala čo najlepšie a podľa vtedajšej ankety získala titul najkrajšej Európanky. Prestížna korunka jej otvorila dvere do modelingu, no Marína sa rozhodla kráčať inou cestou.
Postupne sa stiahla z očí verejnosti. Svoje súkromie si prísne chránila a chráni aj doteraz. Niekoľko rokov po triumfe sa však predsa len ukázalo niečo z jej osobného života. Vydala sa za staršieho podnikateľa Slobodana Ercega. O milovaného manžela ale pred rokom prišla.
Marínu svet šoubiznisu nelákal. Uprednostnila pokojnejší rodinný život mimo reflektorov. Učarovalo jej umenie a viera. V roku 2022 si založila sociálnu sieť Instagram, kde začala zdieľať svoju tvorbu. Spojila to dokopy a zrodili sa jej umelecké diela. Na svojich obrazoch zvečňuje ikony Ježiša Krista, Archanjela Michaela či Cyrila a Metoda.
Aktuálne sa s ňou stretol odborník na ženskú krásku Jozef Oklamčák, ktorý jej venoval aj pár milých slov. „15 rokov, ako sa stala Marína Georgievová MISS SLOVENSKO! Marína Georgievová mala pred sebou veľkú modelingovú kariéru. No rozhodla sa ísť iným smerom. Ja som na ňu veľmi hrdý, ako sa rozhodla. Na rozdiel od iných missiek je teraz šťastná mamička 3 krásnych detí a podľa jej slov pri našom ostatnom stretnutí, popritom sa venuje tomu čo ju úplne napĺňa, maľovaniu IKON," začal v úvode.
„Len chcem doplniť, po 15 rokoch, ako získala titul MISS SLOVENSKO 2010, je Marína, podľa mňa, ešte krajšia a múdrejšia. Proste "harmónia tela a duše". To čo už 37 rokov hľadám medzi mladými slečnami," dodal. No a pozrite, ako dnes Marína vyzerá. Je stále krásna, čo poviete?