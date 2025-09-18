Mary Bartalos učinila rázny krok: Sťahuje sa!

KOMÁRNO - Mary Bartalos (31) vymenila život vo veľkomeste za bývanie v tom menšom. S rodinou sa totiž rozhodli presťahovať sa z Bratislavy do Komárna.
Mary Bartalos začala byť opäť aktívna na sociálnej sieti Instagram, kde sa pravidelne prihovára svojim fanúšikom. Aj keď si súkromie chráni, ako sa len dá, teraz predsalen spravila výnimku. Prezradila, že sa s rodinou presťahovali.
S manželom Adrianom vychovávajú troch synov, a to Noela, Jonatána a Arona, s ktorými sa aktuálne usadili v Komárne. Dôvod veľkého sťahovania však bývalá herečka neprezradila. „Naša bilancia je taká, že sme sa každé dva-tri roky sťahovali. To ste si možno všimli. Vždy, keď prídeme na nové miesto, v hlave mám myšlienku, že som zvedavá, kde sa ocitneme najbližsie o pár rokov," začala na úvod. Mary sa teší na nové výzvy.
„Nová etapa, nová škola, škôlka, nové prostredie... ale stále sme to my a ja milujem tento dobrodružný život. Mám rada zmeny, aj nečakané, spontánne, tie sú dokonca tie najlepšie veľakrát. A ja som zvedavá, čo všetko nás tu čaká. Možno sa aj po maďarsky naučíme, keď už máme to priezvisko. Tak čau Komárno," zverila sa.
Mária Bartalos bola kedysi úspešná slovenská herečka, ktorá žiaru reflektorov vymenila za rodinný život. V roku 2018 sa vydala za pohybového trénera Adriana Bartalosa. Narodili sa im 3 deti. Manžel ju priviedol aj k viere. „Ono to bolo tak, že našla som človeka, s ktorým som sa rozhodla stráviť celý svoj život a zároveň som našla Boha, lebo môj manžel bol ten, ktorý mi povedal o Bohu, ktorý mi začal rozprávať, ktorý mi Boha priblížil naozaj tak, aký je, takého skutočného, ako ho mal možnosť spoznať on. A ja hovorím vždy, že to bola dvojitá dávka lásky, ktorá vstúpila do môjho života, pretože to bola obrovská sila,“ uviedla Mary prednedávnom v relácii Na kávičku.