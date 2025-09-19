Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Známy český spevák KONČÍ s koncertovaním: Vážne zdravotné problémy!

Richard Krajčo Zobraziť galériu (4)
Richard Krajčo (Zdroj: Instagram RK)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Na pódiách ho s kapelou už neuvidíte. Aspoň nie na najbližšie roky. Richard Krajčo si dáva pauzu od koncertovania... Prečo?

Známa česká kapela Kryštof, ktorá patrí už viac než dve desaťročia medzi najpopulárnejšie hudobné skupiny v Česku a na Slovensku, oznámila prekvapivú správu. Formácia na čele s Richardom Krajčom sa rozhodla prerušiť koncertnú činnosť a dať si dvojročnú pauzu. Hlavným dôvodom je zdravotný stav frontmana.

Známeho českého speváka zradilo zdravie: OCHRNULA mu ruka! Prečítajte si tiež

Známeho českého speváka zradilo zdravie: OCHRNULA mu ruka!

Spevák otvorene priznal, že už dlhší čas bojuje s psychickými ťažkosťami. „Mávam panické ataky. Dlhodobo sa s tým snažím pracovať, pretože keby som sa nesnažil, pravdepodobne by som už nemohol vystúpiť na pódium. To totiž boli okamihy, keď sa to začalo,“ ozrejmil Krajčo v relácii Showtime. Dodáva, že dlho veril, že všetko zvládne bez ohľadu na okolnosti. „Myslel som si, že som nezničiteľný superman, ale tak to skutočne nie je. A tak som sebe aj celej kapele naordinoval dvojročnú koncertnú pauzu,“ vysvetlil.

Krajčo však zdôraznil, že úplne od hudby neodchádza. Pauza má byť predovšetkým časom na oddych a načerpanie nových síl. „Pôjdeme nahrávať album do Anglicka a na jar ho pravdepodobne v Taliansku dokončíme,“ povedal ešte spevák. Skôr než sa Kryštof stiahne z pódia, majú priaznivci ešte poslednú šancu vidieť kapelu naživo. Odohrá tri rozlúčkové koncerty, ktoré sa pravdepodobne ponesú vo veľmi emotívnom duchu.

Viac o téme: Richard KrajčoKapela Kryštof
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mary Bartalos učinila rázny
Mary Bartalos učinila rázny krok: Sťahuje sa!
Domáci prominenti
Relácia Na nože náhle
Relácia Na nože náhle KONČÍ: Markíza má tento problém!
Domáci prominenti
Česká Miss World porodila
Česká Miss World porodila v TAJNOSTI: Dcérka dostala krásne meno!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Zoznam TV
Riaditeľ Tipos SBL Peter Mičuda: Snažíme sa každý rok posunúť basketbal na vyššiu úroveň
Riaditeľ Tipos SBL Peter Mičuda: Snažíme sa každý rok posunúť basketbal na vyššiu úroveň
Zoznam TV
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič pred štartom sezóny: Prešli sme obmenou kádra
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič pred štartom sezóny: Prešli sme obmenou kádra
Zoznam TV

Domáce správy

Rokovanie ukončili poslanci novelou
Rokovanie ukončili poslanci novelou o verejných vodovodoch
Domáce
Kauza skrachovanej cestovky Happy
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
Domáce
Tomáš Drucker
Drucker odmieta, že o školských zákonoch nekomunikovali s partnermi
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Martin (†39) sa zastal priateľky, partia útočníkov ho DOBILA NA SMRŤ! Šokujúce, kto útočil
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Martin (†39) sa zastal priateľky, partia útočníkov ho DOBILA NA SMRŤ! Šokujúce, kto útočil
Nitra

Zahraničné

Hladina oceánov takmer nestúpa:
Hladina oceánov takmer nestúpa: Dokazuje to nová štúdia! Vedec ostro kritizuje svojich kolegov
Zahraničné
Varovanie pred cunami! Ruský
Varovanie pred cunami! Ruský Ďaleký východ postihlo silné zemetrasenie
Zahraničné
Slávna pornohviezda šokovala: Zobrala
Slávna pornohviezda šokovala: Zobrala by som si Trumpa za muža! Aj na TOTO si trúfa
Zahraničné
Vedenie mládežníckej organizácie Turning
Vedenie mládežníckej organizácie Turning Point USA preberá vdova po Kirkovi
Zahraničné

Prominenti

Známy český spevák KONČÍ
Známy český spevák KONČÍ s koncertovaním: Vážne zdravotné problémy!
Domáci prominenti
Svadba s nečakaným prekvapením
Svadba s nečakaným prekvapením a... o 5 týždňov český spevák zomrel!
Osobnosti
Petra Polnišová
TRAPAS Petry Polnišovej: VYZLIEKALA sa pred porotou... zastavila ju až Kronerová!
Domáci prominenti
kráľovná Camilla, kráľ Karol
Donald Trump na návšteve u Karola III.: FAUX PAS manželky Melanie... Princezná Kate bodovala!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
vysetrenie.sk
59-ročná influencerka si trúfa
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Zaujímavosti
Neuveriteľné, čo manžel spravil:
Neuveriteľné, čo manžel spravil: Na romantický víkend priviedol vlastnú mamu! Žena skončila v inej izbe
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!

Šport

Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Liga majstrov
FOTO Mourinho definitívne na lavičke Benficy: Prichádzam v inej fáze kariéry aj ako iný človek
FOTO Mourinho definitívne na lavičke Benficy: Prichádzam v inej fáze kariéry aj ako iný človek
Ostatné
VIDEO Napadol brankára Sparty: Športový riaditeľ v Česku spoznal trest za totálny skrat
VIDEO Napadol brankára Sparty: Športový riaditeľ v Česku spoznal trest za totálny skrat
Chance liga
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA

Auto-moto

V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Bezpečnosť
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Bezpečnosť
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Partnerské vzťahy
Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hladina oceánov takmer nestúpa:
Zahraničné
Hladina oceánov takmer nestúpa: Dokazuje to nová štúdia! Vedec ostro kritizuje svojich kolegov
Slávna pornohviezda šokovala: Zobrala
Zahraničné
Slávna pornohviezda šokovala: Zobrala by som si Trumpa za muža! Aj na TOTO si trúfa
Podnikateľ Derek Maxfield (vľavo)
Zahraničné
Vraždu aktivistu Charlieho Kirka spája verejnosť s TÝMTO podnikateľom, jeho lietadlo sa po streľbe stratilo z radarov!
Česko trápi extrémne infekčné
Zahraničné
Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí

Ďalšie zo Zoznamu