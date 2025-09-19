Známy český spevák KONČÍ s koncertovaním: Vážne zdravotné problémy!

PRAHA - Na pódiách ho s kapelou už neuvidíte. Aspoň nie na najbližšie roky. Richard Krajčo si dáva pauzu od koncertovania... Prečo?
Známa česká kapela Kryštof, ktorá patrí už viac než dve desaťročia medzi najpopulárnejšie hudobné skupiny v Česku a na Slovensku, oznámila prekvapivú správu. Formácia na čele s Richardom Krajčom sa rozhodla prerušiť koncertnú činnosť a dať si dvojročnú pauzu. Hlavným dôvodom je zdravotný stav frontmana.
Spevák otvorene priznal, že už dlhší čas bojuje s psychickými ťažkosťami. „Mávam panické ataky. Dlhodobo sa s tým snažím pracovať, pretože keby som sa nesnažil, pravdepodobne by som už nemohol vystúpiť na pódium. To totiž boli okamihy, keď sa to začalo,“ ozrejmil Krajčo v relácii Showtime. Dodáva, že dlho veril, že všetko zvládne bez ohľadu na okolnosti. „Myslel som si, že som nezničiteľný superman, ale tak to skutočne nie je. A tak som sebe aj celej kapele naordinoval dvojročnú koncertnú pauzu,“ vysvetlil.
Krajčo však zdôraznil, že úplne od hudby neodchádza. Pauza má byť predovšetkým časom na oddych a načerpanie nových síl. „Pôjdeme nahrávať album do Anglicka a na jar ho pravdepodobne v Taliansku dokončíme,“ povedal ešte spevák. Skôr než sa Kryštof stiahne z pódia, majú priaznivci ešte poslednú šancu vidieť kapelu naživo. Odohrá tri rozlúčkové koncerty, ktoré sa pravdepodobne ponesú vo veľmi emotívnom duchu.
