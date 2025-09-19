KONIEC pre slovenského muzikálového herca: VYHADZOV z divadla po 15 rokoch!?

PRAHA – Muzikálová scéna sa otriasa v základoch! Slovenský spevák Marián Vojtko (52) dostal od producenta Františka Janečka (81) stopku a po 15 rokoch spolupráce končí!
Obnovená premiéra muzikálu Ples upírov sa stala pre slovenského speváka osudnou. Producent sa totiž rozhodol, že na premiérovom predstavení zažiari Dušan Vitázek. A to sa slovenskému muzikálovému spevákovi Mariánovi Vojtkovi nepáčilo. „Marián má so mnou na tento kúsok podpísanú zmluvu, ale nemá garantovanú premiéru. O tom, kto bude hrať premiéru, sa rozhoduje na generálke a dostane ju ten, kto je najlepší. Ale on mi povedal – buď premiéru, alebo nič! Tak som povedal, že takto so mnou nebude hovoriť a môže ísť,“ povedal českému denníku Blesk producent Janeček.
„Nikdy som nikomu nič nedal z protekcie alebo z priateľstva, vždy ide o výkon. Mariána mám rád, ale v divadle a umení to takto nefunguje. Nehnevám sa na neho, ale – pro jedno kvíti slunce nesvítí,“ dodal muzikálový producent.
Marián Vojtko, ktorý v minulosti hviezdil aj v ikonických predstaveniach ako Fantóm opery, priznal, že rozhodnutie odísť bolo obojstranné. „Mám obsadených mnoho termínov a nemohol som pokryť to, čo František požadoval. Po 15 rokoch, kedy sme spolu pracovali na rôznych projektoch, definitívne končím. Mrzí ma, že nebudem hrať Krolocka, pretože je to moja obľúbená postava, ale inak to nejde,“ povedal Vojtko, ktorý potvrdil, že to bol spoločný krok oboch strán. „Frantu naďalej uznávam, ale nezhodli sme sa. Je to jeho aj moje rozhodnutie," dodal.
