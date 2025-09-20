2 roky od SAMOVRAŽDY partnera SuperStaristky: Zabil sa kvôli internetovému podvodníkovi!

PRAHA - Pred dvomi rokmi prežívala SuperStaristka Alžběta Kolečkářová (33) tie najhoršie chvíle svojho života. Jej partner sa obesil. Ako vyšlo najavo, urobil tak kvôli internetovému podvodníkovi...
V apríli 2023 Slovensko a Česko obletela šokujúca správa o tragickej smrti partnera SuperStaristky Alžběty Kolečkářovej. Marcel, otec jej dvoch detí, spáchal samovraždu. „Speváčka Alžběta Kolečkářová v posledných dňoch prechádza najťažším životným obdobím. Svoj život dobrovoľne ukončil jej milovaný partner a otec jej dvoch detí Marcel G.,” informoval nás vtedy manažment umelkyne. K nešťastnej udalosti sa v tom čase vyjadrila aj samotná Alžběta.
„S bolesťou v srdci vám chcem oznámiť, že opustil tento svet náš milovaný Marcel. Bohužiaľ, život občas prichystá udalosti, ktoré neovplyvní ani žiadna duša a ani žiadna vyššia sila. Verím, že našiel svoj pokoj a mier v duši,” uviedla v tom čase na sieti Instagram. Ako neskôr vyšlo najavo, trpel vážnymi psychickými problémami, ktoré opäť vzplanuli, keď si na jeho meno zobral pôžičku internetový podvodník.
Vzniknutú situáciu riešil s právnikmi a políciou, no kým vec nebola prešetrená, musel ju začať splácať. „Strašne tým trpel. Bolo to drsné a odštartovalo to jeho dávne psychické problémy. Nevedel si nájsť prácu a odstrihol sa aj od priateľov,“ opísala Alžběta. Keď jej Marcel po mesiacoch trápenia oznámil, že sa ide stretnúť s kamarátom Milanom, úprimne ju to potešilo. Brala to ako náznak zlepšenia jeho psychického stavu. Hoci jej bolo trochu zvláštne, ako z bytu odchádzal, neprikladala tomu väčší význam.
Až neskôr to celé pochopila. „Chystal sa asi hodinu. Pred odchodom ešte hladkal deti po chrbáte a povedal: Tak sa tu majte. Bolo to zvláštne. A ten jeho posledný pohľad som pochopila až spätne,“ vyjadrila sa v televíznej relácii 13. komnata. Keď sa Marcel dlhšie nevracal a ona sa mu nedokázala dovolať, rozhodla sa zavolať jeho kamarátovi. Ten jej vysvetlil, že s jej manželom nemal dohodnuté žiadne stretnutie a práve sa vracia zo Slovenska. A v tej chvíli vedela, že je niečo zle.
„Tak som hneď volala na políciu. Lokalizovali mu telefón a hneď ho aj našli. V lese, kúsok za našim bývaním,“ povedala. Na ten moment, keď jej zavolali policajti a oznámili smutnú správu, nikdy nezabudne. „Bola som doma sama s deťmi. Bolo to totálny šok. Niečo hrozné. Nevnímala som nič iné, len to, že je mŕtvy. Hlavou mi prebehlo, ako to všetko sama zvládnem a ako to poviem deťom. Pred nimi som sa ale nemohla rútiť,“ priznala.