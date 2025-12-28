MIMORIADNY ONLINE Dôležité stretnutie! Zelenskyj priletel do USA: S Trumpom ide rokovať o prímerí, kapituláciu odmieta

KYJEV/MIAMI - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v nedeľu na letisko v americkom Miami. Neskôr sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby spoločne rokovali o prímerí na Ukrajine. Informuje o tom portál Sky News a denníka The Guardian.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
18:30 Americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Rozhovor, ktorý absolvoval krátko pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Floride, označil za produktívny.
18:15 Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. Ukrajinský líder opakovane odmietol požiadavky Moskvy, ktoré predniesol aj Trump, aby Ukrajina odstúpila časti Doneckej oblasti, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou Ruska. Vyhlásil tiež, že „veľa vecí sa dá vyriešiť ešte pred Novým rokom“. „Záleží na tých, ktorí pomáhajú Ukrajine, a na tých, ktorí vyvíjajú tlak na Rusko, aby Rusi pocítili dôsledky svojej vlastnej agresie,“ uviedol na platforme Telegram. Zelenskyj takisto poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok.
18:10 Prezidenti oboch krajín sa stretnú v sídle Mar-a-Lago na Floride o 13.00 h (19.00 h SEČ). Spoločne budú diskutovať o 20-bodovom mierovom pláne, najmä o teritoriálnych otázkach a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Šéf Bieleho domu spolu so Zelenským po rokovaniach uskutočnia telefonický rozhovor s európskymi lídrami. „Zoznam účastníkov sa ešte stále finalizuje,“ upresnil hovorca ukrajinského lídra Serhij Nykyforov podľa agentúry AFP.
16:59 Rusko a Ukrajina sa dohodli na dočasnom prímerí v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne kvôli opravám elektrického vedenia. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu poďakovala „obom stranám“ za súhlas s dočasným „oknom ticha“, ktoré je „súčasťou prebiehajúcich snáh o zabránenie jadrovej havárii“.
16:40 Zelenskyj pristál v Miami, kde sa má stretnúť s Trumpom. Rokovania by sa mali začať o 20.00 hod. kyjevského času. Podľa Sky News sa však neočakáva, že by stretnutie prinieslo výrazné zmeny, keďže Putinov postoj k Ukrajine sa len minimálne posunul.
16:35 Ukrajinská stíhačka F-16 zachytila dron Shahed. Bezpilotné lietadlo bolo zostrelené americkou strelou vzduch vzduch AIM-9 Sidewinder. Zábery zachytila termokamera obsluhovaná pozemnou jednotkou protivzdušnej obrany.
14:25 Putin vydal nové ultimátum Ukrajine – doslova deň pred rokovaniami Zelenského s Trumpom. Záujem Ruska o stiahnutie Ozbrojených síl Ukrajiny z Doneckej oblasti je podľa Putina „takmer nulový“. Deň predtým líder oblečený v maskáčoch vyhlásil, že ho „nezaujíma stiahnutie ukrajinských vojenských formácií z území, ktoré v súčasnosti kontrolujú“. Odkaz je jasný: Rusko postupuje tak rýchlo, že ďalšie rokovania považuje za bezpredmetné – a ak sa ukrajinské ozbrojené sily nestiahnu okamžite, Moskva môže od vyjednávaní úplne odstúpiť.
13:02 Viac než milión domácností v Kyjeve a jeho okolí má po sobotňajšom ruskom útoku obnovené dodávky elektriny. Oznámila to v nedeľu najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK, informuje správa agentúry Reuters.
12:01 Rusko je podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova pripravené pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi na dohodách, ktoré riešia základné príčiny vojny na Ukrajine. Lavrov to povedal v bilančnom rozhovore pre agentúru TASS, ktorá jeho celé znenie zverejnila v nedeľu. Ruský minister tiež vyhlásil, že po nástupe novej administratívy v USA sa hlavnou prekážkou mieru stala Európska únia.
10:44 V blízkosti Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine sa začali opravy elektrických vedení, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. Opravy začali po tom, čo MAAE sprostredkovala dočasnú prestávku v bojových operáciách v oblasti elektrárne. Informuje o tom príspevok MAAE na X.
10:40 Protivdzušná obrana uviedla, že bolo hlásených 18 zásahov dronmi na deviatich miestach. V meste Charkov vypukli v dôsledku úderov požiare, pričom podľa tamojšej polície sú zranené tri osoby. Polícia podľa svojich slov dokumentuje „následky vojnových zločinov“ Ruska. Rusko podniklo útoky dronmi aj v Odeskej oblasti, odkiaľ podľa britskej stanice dosiaľ nehlásili žiadne obete.
06:13 Kanada poskytne Ukrajine ekonomickú pomoc vo výške 2,5 miliardy kanadských dolárov, oznámil premiér Mark Carney.
06:12 Ukrajinská armáda označila tvrdenia Ruska o obsadení dvoch miest na východe Ukrajiny za nepravdivé. V príspevku na sieti Facebook v sobotu večer uznala, že situácia v Myrnohrade v Doneckej oblasti a Huľajpole v Záporožskej oblasti je zložitá, no Rusom sa ich vraj nedarí ovládnuť. Ruské správy o údajných úspechoch na bojisku sú podľa ukrajinskej armády určené pre zahraničných partnerov Kyjeva a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili.
06:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonoval v sobotu s európskymi spojencami, ktorí znova prisľúbili podporu jeho krajine v úsilí o mier. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
06:10 Stretnutie oboch prezidentov je znakom významného pokroku v rozhovoroch. Trump predtým uviedol, že sa so Zelenským stretne, iba ak bude mať pocit, že dohoda je blízko. Zelenskyj povedal, že Trumpov plán bol schválený z "90 percent", no nechcel oznámiť, či sa na stretnutí bude podpisovať dohoda.
Dnešná prezidentská schôdzka nadväzuje na víkendové rokovania na Floride medzi Trumpovými poradcami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom a hlavnými vyjednávačmi z Ruska i Ukrajiny. Je to posledná z dlhej série stretnutí za posledné dva mesiace. Hlavným sporným bodom je okrem iného požiadavka Ruska, aby v rámci akejkoľvek dohody kontrolovalo celý Donbas.