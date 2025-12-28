Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

MIMORIADNY ONLINE Dôležité stretnutie! Zelenskyj priletel do USA: S Trumpom ide rokovať o prímerí, kapituláciu odmieta

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj Zobraziť galériu (3)
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

KYJEV/MIAMI - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v nedeľu na letisko v americkom Miami. Neskôr sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby spoločne rokovali o prímerí na Ukrajine. Informuje o tom portál Sky News a denníka The Guardian.

Naživo z Ukrajiny:

ONLINE

18:30  Americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Rozhovor, ktorý absolvoval krátko pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Floride, označil za produktívny.

18:15 Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. Ukrajinský líder opakovane odmietol požiadavky Moskvy, ktoré predniesol aj Trump, aby Ukrajina odstúpila časti Doneckej oblasti, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou Ruska. Vyhlásil tiež, že „veľa vecí sa dá vyriešiť ešte pred Novým rokom“. „Záleží na tých, ktorí pomáhajú Ukrajine, a na tých, ktorí vyvíjajú tlak na Rusko, aby Rusi pocítili dôsledky svojej vlastnej agresie,“ uviedol na platforme Telegram. Zelenskyj takisto poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok.

18:10 Prezidenti oboch krajín sa stretnú v sídle Mar-a-Lago na Floride o 13.00 h (19.00 h SEČ). Spoločne budú diskutovať o 20-bodovom mierovom pláne, najmä o teritoriálnych otázkach a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Šéf Bieleho domu spolu so Zelenským po rokovaniach uskutočnia telefonický rozhovor s európskymi lídrami. „Zoznam účastníkov sa ešte stále finalizuje,“ upresnil hovorca ukrajinského lídra Serhij Nykyforov podľa agentúry AFP.

16:59 Rusko a Ukrajina sa dohodli na dočasnom prímerí v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne kvôli opravám elektrického vedenia. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu poďakovala „obom stranám“ za súhlas s dočasným „oknom ticha“, ktoré je „súčasťou prebiehajúcich snáh o zabránenie jadrovej havárii“.

16:40 Zelenskyj pristál v Miami, kde sa má stretnúť s Trumpom. Rokovania by sa mali začať o 20.00 hod. kyjevského času. Podľa Sky News sa však neočakáva, že by stretnutie prinieslo výrazné zmeny, keďže Putinov postoj k Ukrajine sa len minimálne posunul.

16:35 Ukrajinská stíhačka F-16 zachytila dron Shahed. Bezpilotné lietadlo bolo zostrelené americkou strelou vzduch vzduch AIM-9 Sidewinder. Zábery zachytila termokamera obsluhovaná pozemnou jednotkou protivzdušnej obrany.

15:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. 

14:25 Putin vydal nové ultimátum Ukrajine – doslova deň pred rokovaniami Zelenského s Trumpom. Záujem Ruska o stiahnutie Ozbrojených síl Ukrajiny z Doneckej oblasti je podľa Putina „takmer nulový“. Deň predtým líder oblečený v maskáčoch vyhlásil, že ho „nezaujíma stiahnutie ukrajinských vojenských formácií z území, ktoré v súčasnosti kontrolujú“. Odkaz je jasný: Rusko postupuje tak rýchlo, že ďalšie rokovania považuje za bezpredmetné – a ak sa ukrajinské ozbrojené sily nestiahnu okamžite, Moskva môže od vyjednávaní úplne odstúpiť.

13:02 Viac než milión domácností v Kyjeve a jeho okolí má po sobotňajšom ruskom útoku obnovené dodávky elektriny. Oznámila to v nedeľu najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK, informuje správa agentúry Reuters.

12:01 Rusko je podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova pripravené pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi na dohodách, ktoré riešia základné príčiny vojny na Ukrajine. Lavrov to povedal v bilančnom rozhovore pre agentúru TASS, ktorá jeho celé znenie zverejnila v nedeľu. Ruský minister tiež vyhlásil, že po nástupe novej administratívy v USA sa hlavnou prekážkou mieru stala Európska únia. 

10:44 V blízkosti Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine sa začali opravy elektrických vedení, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. Opravy začali po tom, čo MAAE sprostredkovala dočasnú prestávku v bojových operáciách v oblasti elektrárne. Informuje o tom príspevok MAAE na X.

10:40 Protivdzušná obrana uviedla, že bolo hlásených 18 zásahov dronmi na deviatich miestach. V meste Charkov vypukli v dôsledku úderov požiare, pričom podľa tamojšej polície sú zranené tri osoby. Polícia podľa svojich slov dokumentuje „následky vojnových zločinov“ Ruska. Rusko podniklo útoky dronmi aj v Odeskej oblasti, odkiaľ podľa britskej stanice dosiaľ nehlásili žiadne obete.

06:13 Kanada poskytne Ukrajine ekonomickú pomoc vo výške 2,5 miliardy kanadských dolárov, oznámil premiér Mark Carney.

06:12 Ukrajinská armáda označila tvrdenia Ruska o obsadení dvoch miest na východe Ukrajiny za nepravdivé. V príspevku na sieti Facebook v sobotu večer uznala, že situácia v Myrnohrade v Doneckej oblasti a Huľajpole v Záporožskej oblasti je zložitá, no Rusom sa ich vraj nedarí ovládnuť. Ruské správy o údajných úspechoch na bojisku sú podľa ukrajinskej armády určené pre zahraničných partnerov Kyjeva a počas mierových rokovaní sa výrazne zintenzívnili. 

06:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonoval v sobotu s európskymi spojencami, ktorí znova prisľúbili podporu jeho krajine v úsilí o mier. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

06:10 Stretnutie oboch prezidentov je znakom významného pokroku v rozhovoroch. Trump predtým uviedol, že sa so Zelenským stretne, iba ak bude mať pocit, že dohoda je blízko. Zelenskyj povedal, že Trumpov plán bol schválený z "90 percent", no nechcel oznámiť, či sa na stretnutí bude podpisovať dohoda.

Dnešná prezidentská schôdzka nadväzuje na víkendové rokovania na Floride medzi Trumpovými poradcami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom a hlavnými vyjednávačmi z Ruska i Ukrajiny. Je to posledná z dlhej série stretnutí za posledné dva mesiace. Hlavným sporným bodom je okrem iného požiadavka Ruska, aby v rámci akejkoľvek dohody kontrolovalo celý Donbas.

Viac o téme: RuskoMoskvaVladimir PutinUkrajinaKyjevVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zásadný PRIESKUM: Podľa Slovákov
Zásadný PRIESKUM: Podľa Slovákov by koniec krviprelievaniu na Ukrajine pomohol našej ekonomike
Domáce
Ilustračné foto
Protikorupčný úrad Ukrajiny varuje: Bezpečnostné zložky mu bránia raziám v parlamente
Zahraničné
Vladimir Putin
Ukrajina sabotuje mier? Radikálne zmeny podľa Ruska ohrozujú mierový plán USA
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Putin tvrdí,
MIMORIADNY ONLINE Putin tvrdí, že Ukrajina je umelo vytvorený štát: Ruský útok poškodil budovy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Silvestrovský živý orloj z Východoslovenského múzea
Silvestrovský živý orloj z Východoslovenského múzea
Správy
Asistent trénera Slovana Michal Dostál hodnotí víťazstvo nad Zvolenom
Asistent trénera Slovana Michal Dostál hodnotí víťazstvo nad Zvolenom
Šport
Tréner tímu HKM Zvolen Garip Saliji: Slovan nás vyškolil v efektivite
Tréner tímu HKM Zvolen Garip Saliji: Slovan nás vyškolil v efektivite
Šport

Domáce správy

Ľudia po sviatkoch obsadili
Ľudia po sviatkoch obsadili lekárne: Pred niektorými sú rady, ich cieľom sú hlavne tieto lieky!
Domáce
Martina Šimkovičová
Úspešnosť inštitúcií ministerstva kultúry je najlepšou odpoveďou na nevyberavú kritiku, tvrdí Šimkovičová
Domáce
FOTO Tatranský víchor ako z
Tatranský víchor ako z apokalypsy: Počasie sa zbláznilo, ľudia neverili vlastným očiam, malé tornádo?
Domáce
Oravský hrad láka na vianočné prehliadky s hudbou a koledami, jazda vláčikom už túto nedeľu
Oravský hrad láka na vianočné prehliadky s hudbou a koledami, jazda vláčikom už túto nedeľu
Námestovo

Zahraničné

V južnom Španielsku pátrajú
V južnom Španielsku pátrajú po záplavách po troch nezvestných
Zahraničné
Donald Trump a Volodymyr
MIMORIADNY ONLINE Dôležité stretnutie! Zelenskyj priletel do USA: S Trumpom ide rokovať o prímerí, kapituláciu odmieta
Zahraničné
Naím Kásim
Tvrdé slová po prímerí: Libanonská vláda urobila mnoho ústupkov, zatiaľ čo Izrael neponúkol nič!
Zahraničné
FOTO Péter Szijjártó
Maďarsko odmieta pravidlá EÚ: V roku 2026 neprijme jediného migranta
Zahraničné

Prominenti

Brigitte Bardot
Zomrela Brigitte Bardot (†91): Známe osobnosti a organizácie jej vzdali HOLD!
Zahraniční prominenti
Krst novej knihy Tamary
EXMANŽEL Heribanovej: Rozvod s Alenou, rozchod s Vandou! K jednej z nich sa vrátil
Domáci prominenti
Krst knihy Jozefa Banáša
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Anna Kurnikovova, Enrique Iglesias
Krajšiu FOTO dnes neuvidíte! Anna Kurnikova a Enrique Iglesias ukázali všetky svoje deti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Toto sa stane s
Toto sa stane s organizmom, ak na dva týždne vynecháte kávu
vysetrenie.sk
Čo predpovedali a čo
Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou
Zaujímavosti
Kontrolujete si toaletu pred
Kontrolujete si toaletu pred použitím? MALI BY STE! Môže vás prekvapiť nečakané uhryznutie, POTKANY útočia
Zaujímavosti
Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému
Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému PÍSKANIU v ušiach? Prelomová terapia vedcov mení všetko
Zaujímavosti

Dobré správy

Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)

Varenie a recepty

Párty syrové krekry zo 4 surovín
Párty syrové krekry zo 4 surovín
Plnená syrová roláda
Plnená syrová roláda
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky

Šport

Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Reprezentácia
Prvé kolo slalomu nedokončilo až 39 lyžiarok: Problémy v Semmeringu, doplatila na ne aj Dubovská
Prvé kolo slalomu nedokončilo až 39 lyžiarok: Problémy v Semmeringu, doplatila na ne aj Dubovská
Lyžovanie
Nemohla si želať krajší koniec roka: Shiffrinová vyhrala slalom napriek nevydarenému prvému kolu
Nemohla si želať krajší koniec roka: Shiffrinová vyhrala slalom napriek nevydarenému prvému kolu
Lyžovanie
VIDEO Kyrgios to so Sabalenkovou nemal jednoduché, po exhibičnom Súboji pohlaví prekvapil reakciou
VIDEO Kyrgios to so Sabalenkovou nemal jednoduché, po exhibičnom Súboji pohlaví prekvapil reakciou
WTA

Auto-moto

TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky

Kariéra a motivácia

Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Mzda
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Pracovný pohovor
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Android
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Veda a výskum
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Veda a výskum
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Armádne technológie

Bývanie

Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?

Pre kutilov

Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Láska a sex
Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľudia po sviatkoch obsadili
Domáce
Ľudia po sviatkoch obsadili lekárne: Pred niektorými sú rady, ich cieľom sú hlavne tieto lieky!
Tatranský víchor ako z
Domáce
Tatranský víchor ako z apokalypsy: Počasie sa zbláznilo, ľudia neverili vlastným očiam, malé tornádo?
Hasiči pri Pezinku sú
Domáce
Hasiči pri Pezinku sú v pohotovosti: Požiar známej fabriky, v teréne je niekoľko desiatok z nich!
Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte,
Domáce
Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte, koľko dávajú naši susedia za dovolenky, ako sme na tom my?

Ďalšie zo Zoznamu