Tatranský víchor ako z apokalypsy: Počasie sa zbláznilo, ľudia neverili vlastným očiam, malé tornádo?

VYSOKÉ TATRY - Zasnežené horské hrebene a nad nimi nečakaný jav, ktorý vyvolal rešpekt aj obavy. Na videu, ktoré sa šíri na sociálnej sieti, vidno, ako sa nad Tatrami – zrejme z poľskej strany – formuje víriaci stĺp snehu pripomínajúci malé tornádo.
Prudký vietor v extrémnych podmienkach doslova „vysával“ sneh zo svahov a vytváral dramatickú scenériu, akú Tatry ukazujú len zriedka.
Nebezpečný vietor na horách počas celého víkendu
Nepriaznivé počasie na horách je témou už od začiatku víkendu. Silný vietor výrazne skomplikoval situáciu vo Vysokých Tatrách aj na viacerých miestach východného Slovenska. Nepriaznivé poveternostné podmienky si vynútili dočasné uzatvorenie lyžiarskych stredísk v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese. Prevádzkovateľ informuje, že bezpečnosť návštevníkov nie je možné v takýchto podmienkach garantovať.
Varovania pred vetrom meteorológovia hlásia aj na pondelok 29. decembra.
Počasie zasiahlo aj železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) potvrdila prerušenie prevádzky na úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso po tom, čo na trakčné vedenie spadol strom. Vlaky v tomto úseku boli odrieknuté a nahradené autobusovou dopravou, pričom na mieste prebiehali práce na obnovení prevádzky.
Silný vietor zamestnal aj hasičov. Dobrovoľní hasiči odstraňovali popadané stromy medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami, profesionálne jednotky riešili poškodené strešné krytiny v Humennom a Kežmarku, ako aj prekážky na cestách pri Levoči a na Štrbskom Plese. Podľa hasičov však nešlo o mimoriadne udalosti.
Silný vietor paralyzoval Tatry: Z dôvodu nepriaznivých podmienok sú zavreté lanovky aj lyžiarske strediská
Výnimkou nie sú ani výpadky elektriny
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Poprad výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom. V horských polohách nad 1 500 metrov môže vietor v nárazoch dosahovať rýchlosť až 44 metrov za sekundu, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu.
Výpadky elektriny zaznamenala aj Východoslovenská distribučná, pričom bez dodávok zostali stovky odberných miest. Pohotovostné tímy sú v teréne a postupne odstraňujú následky vetra, ktorý sa podpísal pod poruchy na vedeniach aj infraštruktúre.