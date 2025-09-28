Žena (36) po sériách krokov prišla až o 135-tisíc eur! Naletela na TENTO nebezpečný podvod

OLOMOUC - Podvodníci sa v posledných rokoch čoraz viac sústredili na seniorov. Hlavne tých, ktorí sú dôverčiví. Veľakrát tak už prišli o svoje celoživotné úspory a tu to nekončí. Najnovšie títo ľudia prekabátili aj 36-ročnú ženu z Olomouca, ktorá tak prišla o 3 milióny českých korún.
Táto vysoká suma sa dá jednoducho rozrátať na 135-tisíc eur. Polícia o tomto závažnom prípade, ktorý je novým hlavne pre relatívne nízky vek obete, informovala na webe tydenikpolicie.cz. Všetko bolo nahlásené v stredu 24. septembra, kedy sa na kriminalistov obrátila 36-ročná žena s tým, že ju kontaktoval doteraz neznámy muž a predstavil sa ako policajt z kriminálneho oddelenia. Dokonca jej zaslal obrázok falošného preukazu a povedal jej, že si na jej meno niekto chce vziať úver v banke v Karlových Varoch.
Vytrvalí podvodníci sa so ženou dohadovali neuveriteľných päť hodín
Falošný kriminalista sa tu však nezastavil a ženu začal použivať slová o mlčanlivosti. Následne ju kontaktoval údajný pracovník Českej národnej banky (ČNB), ktorý ju pod sériou falošných argumentov presvedčil, aby si zobrala najväčší úver a poslala ho na tzv. bezpečný účet. "Celý telefonát trval asi päť hodín," spresnila česká polícia.
Žena si pod vplyvom strachu, že o peniaze príde, tento veľký úver vzala a peniaze preposlala na daný účet, ktorý jej podvodník poslal. Následne sa rozlúčili s tým, že sa jej opäť ozvú v stredu 24. septembra, čo sa aj stalo.
Keď sa dozvedeli o bitcoinoch, išli aj po nich
Tentokrát sa podvodník po dlhej debate so ženou dozvedel to, že žena disponuje aj kryptomenami a presvedčili ju, že údajní podvodníci prahnú aj po tých.
Žena tak opäť zo strachu zmenila 0,79 bitcoinu a obratom odoslala obdržanú čiastku vo výške takmer 1,8 miliónov českých korún, čo je asi 74-tisíc eur. Po čase jej prišlo na účet ešte ďalších 283-tisíc korún. Ani tu sa podvodník nezastavil a chcel po nej čiastku 430-tisícov korún z terminovaného vkladu a investícií s tým, že to bude riešiť na druhý deň, teda vo štvrtok 25. septembra.
Kým si žena všetko uvedomila, pripravili ju tak o 3,3 milióna českých korún, čo je 135-tisíc eur. Česká polícia teraz celú vec preveruje pre podozrenie zo spáchania podvodu, za ktorý je podľa trestného zákonníka možné uložiť trest vo výške dvoch až ôsmich rokov.